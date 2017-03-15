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Бездомная собака была принята во францисканские монахи
16.03.2017 16:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Францисканский монастырь в Боливии приютил бездомного пса и сделал его членом своего братства.
Монахи францисканского монастыря в боливийском городе Кочабамба недавно
Кармело не имел ни семьи, ни крова до того, как он попал в монастырскую обитель. Теперь у него есть новый дом, монашеское облачение и даже официальное имя – Friar Bigotón («Монах Ус»).
Жизнь Кармело наладилась благодаря местной группе спасения животных под названием «Proyecto Narices Frías» (Проект «Холодный нос»), которая надеется, что эта история поспособствует тому, что и другие монастыри последуют примеру монахов из Кочабамба.
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Францисканский монастырь в Боливии приютил бездомного пса и сделал его членом своего братства. Монахи францисканского монастыря в боливийском городе Кочабамба...
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