Францисканский монастырь в Боливии приютил бездомного пса и сделал его членом своего братства.

Монахи францисканского монастыря в боливийском городе Кочабамба недавно продемонстрировали , как маленький шнауцер по кличке Кармело стал новым членом их коллектива.





Кармело не имел ни семьи, ни крова до того, как он попал в монастырскую обитель. Теперь у него есть новый дом, монашеское облачение и даже официальное имя – Friar Bigotón («Монах Ус»).









Жизнь Кармело наладилась благодаря местной группе спасения животных под названием «Proyecto Narices Frías» (Проект «Холодный нос»), которая надеется, что эта история поспособствует тому, что и другие монастыри последуют примеру монахов из Кочабамба.

Текст: Flytothesky.ru