﻿ Бездомная собака была принята во францисканские монахи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бездомная собака была принята во францисканские монахи

16.03.2017 16:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Францисканский монастырь в Боливии приютил бездомного пса и сделал его членом своего братства.

Монахи францисканского монастыря в боливийском городе Кочабамба недавно продемонстрировали, как маленький шнауцер по кличке Кармело стал новым членом их коллектива.

Бездомная собака была принята во францисканские монахи

Кармело не имел ни семьи, ни крова до того, как он попал в монастырскую обитель. Теперь у него есть новый дом, монашеское облачение и даже официальное имя – Friar Bigotón («Монах Ус»).

Бездомная собака была принята во францисканские монахи

Бездомная собака была принята во францисканские монахи

Жизнь Кармело наладилась благодаря местной группе спасения животных под названием «Proyecto Narices Frías» (Проект «Холодный нос»), которая надеется, что эта история поспособствует тому, что и другие монастыри последуют примеру монахов из Кочабамба.Бездомная собака была принята во францисканские монахи

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Францисканский монастырь в Боливии приютил бездомного пса и сделал его членом своего братства. Монахи францисканского монастыря в боливийском городе Кочабамба...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Обездвиженная золотая рыбка обзавелась личной инвалидной коляской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика