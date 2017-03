Подводный слинг для золотой рыбки вызвал волну умиления в Сети

Жизнь больной золотой рыбки из Сан-Антонио явно наладилась после того, как она обзавелась собственной подводной инвалидной коляской.

Рыбка страдает от заболевания плавательного пузыря, которое не дает ей возможности передвигаться в воде в своем естественном положении, поскольку больной орган переворачивает её и тянет вниз.

В результате золотая рыбка упала на дно своего аквариума, и судьба её была бы очень печальной, если бы сотрудник зоомагазина по имени Дерек не нашел спасительное решение.

Дерек изготовил для неё специальный бандаж, выполняющий роль поддерживающего кресла, где и «сидит» рыбка. К верхней части конструкции он прикрепил кусок пенополистирола, который приподнимает золотую рыбку в воде.

«Вес, тянущий вниз, уравновешивается весом, который выталкивает вверх, поэтому моя конструкция неплохо сработала в случае с этим пациентом, – рассказывает Дерек. – Просто воспримите рыбку, как, скажем, мопса. У мопсов есть свои особенности и медицинские проблемы из-за нюансов их породы, то же самое и с золотыми рыбками!»

Кресло-коляска отлично удерживает рыбку на плаву, и тогда Дерек решил отправить её фото своей подруге Тейлор Николь Дин. Тейлор размещает на YouTube ролики, посвященные теме заботы о животных, и публикует снимки в Twitter – так эта рыбка в мгновение ока приобрела неимоверную популярность.

