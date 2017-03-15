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Обездвиженная золотая рыбка обзавелась личной инвалидной коляской

16.03.2017 16:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Подводный слинг для золотой рыбки вызвал волну умиления в Сети

Жизнь больной золотой рыбки из Сан-Антонио явно наладилась после того, как она обзавелась собственной подводной инвалидной коляской.

Обездвиженная золотая рыбка обзавелась личной инвалидной коляской

Рыбка страдает от заболевания плавательного пузыря, которое не дает ей возможности передвигаться в воде в своем естественном положении, поскольку больной орган переворачивает её и тянет вниз.

В результате золотая рыбка упала на дно своего аквариума, и судьба её была бы очень печальной, если бы сотрудник зоомагазина по имени Дерек не нашел спасительное решение.

Дерек изготовил для неё специальный бандаж, выполняющий роль поддерживающего кресла, где и «сидит» рыбка. К верхней части конструкции он прикрепил кусок пенополистирола, который приподнимает золотую рыбку в воде.

Обездвиженная золотая рыбка обзавелась личной инвалидной коляской

«Вес, тянущий вниз, уравновешивается весом, который выталкивает вверх, поэтому моя конструкция неплохо сработала в случае с этим пациентом, – рассказывает Дерек. – Просто воспримите рыбку, как, скажем, мопса. У мопсов есть свои особенности и медицинские проблемы из-за нюансов их породы, то же самое и с золотыми рыбками!»

Кресло-коляска отлично удерживает рыбку на плаву, и тогда Дерек решил отправить её фото своей подруге Тейлор Николь Дин. Тейлор размещает на YouTube ролики, посвященные теме заботы о животных, и публикует снимки в Twitter – так эта рыбка в мгновение ока приобрела неимоверную популярность.

Любители животных были в восторге.Обездвиженная золотая рыбка обзавелась личной инвалидной коляской

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Подводный слинг для золотой рыбки вызвал волну умиления в Сети Жизнь больной золотой рыбки из Сан-Антонио явно наладилась после того, как она обзавелась...

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