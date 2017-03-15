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Уличные музыканты здорово исполняют известные композиции
16.03.2017 17:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
С наступлением теплых весенних дней на улице все чаще можно встретить уличных музыкантов. Одни исполняют хиты на гитаре, другие виртуозно отбивают ритм на африканских барабанах. А вот сегодня мы встретили очень талантливых ребят, у которых получилась отличная группа. Но они уверяли нас, что таким составом играли впервые. Предлагаем и вам оценить выступление!
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С наступлением теплых весенних дней на улице все чаще можно встретить уличных музыкантов. Одни исполняют хиты на гитаре, другие виртуозно отбивают ритм на...
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