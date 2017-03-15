﻿ Уличные музыканты здорово исполняют известные композиции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Уличные музыканты здорово исполняют известные композиции

16.03.2017 17:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

С наступлением теплых весенних дней на улице все чаще можно встретить уличных музыкантов. Одни исполняют хиты на гитаре, другие виртуозно отбивают ритм на африканских барабанах. А вот сегодня мы встретили очень талантливых ребят, у которых получилась отличная группа. Но они уверяли нас, что таким составом играли впервые. Предлагаем и вам оценить выступление!Уличные музыканты здорово исполняют известные композиции

Музыкальная пауза!

<div class= 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением теплых весенних дней на улице все чаще можно встретить уличных музыкантов. Одни исполняют хиты на гитаре, другие виртуозно отбивают ритм на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Бездомная собака была принята во францисканские монахи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика