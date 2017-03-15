С наступлением теплых весенних дней на улице все чаще можно встретить уличных музыкантов. Одни исполняют хиты на гитаре, другие виртуозно отбивают ритм на африканских барабанах. А вот сегодня мы встретили очень талантливых ребят, у которых получилась отличная группа. Но они уверяли нас, что таким составом играли впервые. Предлагаем и вам оценить выступление!

Музыкальная пауза!