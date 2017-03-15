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В каком возрасте вы встретите настоящую любовь

16.03.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Бывает так: ждешь, ждешь — а ее все нет. Но стоит переключиться на что-то другое — и она тут как тут. Да еще и приходит не в самый подходящий момент. Так вот, о чём это мы… Конечно же о любви! Можем с уверенностью заявить, что все стоящие вещи в нашем мире делаются именно благодаря этому чувству. Мы подготовили для вас тест, который ответит на один из самых важных вопросов в жизни каждого человека: в каком возрасте ждать настоящую любовь?В каком возрасте вы встретите настоящую любовь

 
 
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