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В каком возрасте вы встретите настоящую любовь
16.03.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Бывает так: ждешь, ждешь — а ее все нет. Но стоит переключиться на что-то другое — и она тут как тут. Да еще и приходит не в самый подходящий момент. Так вот, о чём это мы… Конечно же о любви! Можем с уверенностью заявить, что все стоящие вещи в нашем мире делаются именно благодаря этому чувству. Мы подготовили для вас тест, который ответит на один из самых важных вопросов в жизни каждого человека: в каком возрасте ждать настоящую любовь?
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Бывает так: ждешь, ждешь — а ее все нет. Но стоит переключиться на что-то другое — и она тут как тут. Да еще и приходит не в самый подходящий момент. Так вот, о чём...
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