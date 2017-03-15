Мы нередко сталкиваемся с умнейшими цитатами и высказываниями других людей, и некоторые из них нас вдохновляют и становятся словами поддержки и опоры. В каждой культуре, в каждой религии содержится немало многовековой мудрости, способной глубоко задеть за живое, проникнуть в самое сердце и мотивировать на изменения в жизни. Наверняка у любого человека есть свой набор таких высказываний, которые всегда приходят ему на помощь в трудную минуту. Возможно, данные десять цитат тоже смогут стать частью вашего мировосприятия.





1. Цель жизни – это жизнь с целью (Роберт Бёрнс)

Бывают такие моменты, когда вы теряете цели и ориентиры и не можете понять, куда двигаться. Ответ каждый ищет для себя самостоятельно. Шотландский поэт был прав – необходимо прожить свою жизнь с целью во всех своих мыслях и действиях, иначе само существование человека становится бессмысленным.

2. Когда вы в гневе, не грешите. Пусть гнев ваш пройдет еще до захода солнца, не оставляйте дьяволу шансов (Эфесянам 4:26-27)

При каждой вспышке гнева или раздражения задумайтесь над этими словами. Злость поглощает и уничтожает нас, ведь так легко сказать или сделать что-либо в запале, а позже об этом сожалеть. Учитесь решать проблемы и разногласия без ссор и скандалов. Помните, что ответственность за свои действия несете вы и только вы, потому держите себя в руках.

3. Циник – человек, который знает всему цену, но ничего не ценит (Оскар Уайльд)

Наблюдая за тем, какими эгоистами и эгоцентристами становятся люди, трудно удержаться и не стать циником. Кстати, в мире всё же немало самоотверженных и добрых людей, которые действительно делают нашу жизнь лучше. Попробуйте увидеть действительно истинную ценность в таких важных вещах, как любовь, дружба, вера и семья.

4. Во всём есть своя красота, но её видит не каждый (Конфуций)

Вы наверняка знаете поговорку «красота в глазах смотрящего»? Конфуций прав: красота присутствует везде, мы просто её порой не замечаем. Постарайтесь рассмотреть эту красоту даже в самых крохотных вещах, деталях и поступках.

5. Вас нельзя заставить чувствовать себя хуже без вашего же на то согласия (Элеонора Рузвельт)

Вы сами знаете, как трудно игнорировать обидные слова, особенно исходящие от близких. Вернитесь к пункту 2, выдохните и отреагируйте спокойной улыбкой. Никогда не зацикливайтесь на негативе, это грозит вам дурным настроением и депрессией.

6. Доброта – это солнце, в лучах которого растёт добродетель (народная мудрость)

Суровая правда заключается в том, что недобрые люди не могут быть добродетельными. Доброта происходит от любви, а без любви все добрые дела бесполезны и бессмысленны.

7. Посмотрите – огромный лес можно поджечь одной маленькой искрой (Иаков 3:5)

Лишь одно неосторожное слово может стать мощным и разрушительным оружием. Сплетни и слухи имеют свойство распространяться подобно пожару, поглощая людей, которые с удовольствием их слушают, а затем передают дальше. Не становитесь причиной, а тем более посредником в каком-то дурном деле.

8. Путь в тысячу ли всегда начинается с первого шага (китайская пословица)

Ищете мотивацию? Древние китайцы знали, как её найти. Просто положите чему-либо начало, сделав всего лишь первый шаг. Он всегда самый трудный, поскольку сначала вам нужно выиграть психологическую битву с самим собой.

9. Опыт есть отец мудрости (неизвестный автор)

Не бойтесь пробовать новые вещи и делать ошибки, ведь мудрости учатся на опыте. Если кто-то не делает ошибок, он просто ничего не делает. Признавайте свои промахи, учитесь на них и не рефлексируйте над своим прошлым. Если вы проиграли, это не конец света. Проигрывать тоже нужно уметь.

10. Хамелеон не слезет с одного дерева, пока не будет уверен, что впереди другое дерево (арабская пословица)

Если вы не уверены, что новая работа перспективнее нынешней, не спешите увольняться. Если вы не уверены, что новый город будет лучшим местом для жизни, не спешите переезжать. Иными словами, хорошенько думайте перед каждым вашим действием.

Текст: Flytothesky.ru