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Заблуждения о воде: 6 мифов, в которые не стоит верить
16.03.2017 20:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Ни одно из уважающих себя изданий о красоте и здоровье, ни один подобный портал не пропускают тему пользы воды для человеческого организма. Информация бывает противоречивой, предложенные нормы потребления воды значительно различаются. Стоит разобраться, в чем правда, а в чем вымысел. Самые популярные мифы представлены ниже.
1. 8 стаканов — дневная норма воды.
Всем, кто когда-либо интересовался темой количества потребления воды, знакома формула 8 стаканов, которая приводится практически в каждой статье о здоровье. Это правило берет свое начало из зарубежной статьи 1945 года, в которой была представлена информация о том, что в день человек должен потреблять около двух литров воды, в том числе содержащейся в продуктах питания (супах, овощах, кофе, соках). В настоящее время смысл статьи воспринят буквально, а показания к употреблению жидкости доведены до абсурда и воспринимаются как беспрекословные 2 литра (или 8 стаканов) в день.
Важно понимать, что 2 литра — это средний показатель, в котором не учитывается ни активность человека, ни пол, ни масса тела, ни страна проживания. Необходимо полагаться на свои личные ощущения: есть жажда — нужно пить. Немаловажным является восполнение воды в организме людей с избыточным весом (она регулирует процесс обмена веществ).
Лучше всего усваивается вода в чистом виде. В отличие от соков, кофе, напитков, она не навредит организму и не приведет к лишнему весу.
2. Полезна только бутилированная вода.
Чтобы утолить жажду, специализированную лечебную воду пить не стоит. Минеральная вода полезна при физической активности, потому что содержит натрий.
3. Нельзя пить при приеме пищи.
А вот и неправда. Благодаря тому, что человек пьет воду во время еды, желудок легче усваивает продукты питания. Удивительно, что люди твердят о пользе супов и убеждены во вреде воды при приеме пищи.
4. Во время занятий спортом вредно пить.
В процессе тренировки организм (в частности, кровь) теряет много жидкости, что влияет негативным образом на работу мышц сердца. Как после занятий спортом, так и до них вода принесет только пользу. Главное — ее умеренное употребление.
5. Много воды пить нельзя.
А вот тут есть и правда, и вымысел. Есть мнение, что большое количество выпитой воды может помешать похудению. Но это совсем не так. Вода ускоряет обмен веществ, а ее излишнее количество выводится естественным путем. Если по каким-либо причинам жидкость накапливается в организме и сопровождается отеками, то здесь появляется веская причина обратиться в учреждение здравоохранения.
Не рекомендуется употреблять более 3 литров жидкости в течение одного часа, особенно при занятиях спортом. Натрий выводится из организма во время сильной физической активности, и при употреблении большого количества воды в этот период может развиться гипонатриемия (клетки организма накапливают жидкость, которая перестает выделяться естественным путем).
Также современной наукой установлено, что жидкость может нанести организму вред только при употреблении ее в огромном количестве. Для того, чтобы возникли опасные последствия в виде включения в мозге механизма подавления рефлекса глотания, нужно выпить очень много воды, что, возможно, может получиться только в принудительном порядке.
6. Обильное питье помогает при простудных заболеваниях и борется с похмельным синдромом.
Не все понимают, для чего врачи рекомендуют пить много жидкости при респираторных инфекциях. Вода не лечит болезни, но при питье восполняются ее потери в нездоровом организме. При употреблении алкогольных напитков жидкость также активно выводится из организма, поэтому важно пить воду при похмелье.
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Ни одно из уважающих себя изданий о красоте и здоровье, ни один подобный портал не пропускают тему пользы воды для человеческого организма. Информация бывает...
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