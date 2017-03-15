Ни одно из уважающих себя изданий о красоте и здоровье, ни один подобный портал не пропускают тему пользы воды для человеческого организма. Информация бывает противоречивой, предложенные нормы потребления воды значительно различаются. Стоит разобраться, в чем правда, а в чем вымысел. Самые популярные мифы представлены ниже.





1. 8 стаканов — дневная норма воды.

Всем, кто когда-либо интересовался темой количества потребления воды, знакома формула 8 стаканов, которая приводится практически в каждой статье о здоровье. Это правило берет свое начало из зарубежной статьи 1945 года, в которой была представлена информация о том, что в день человек должен потреблять около двух литров воды, в том числе содержащейся в продуктах питания (супах, овощах, кофе, соках). В настоящее время смысл статьи воспринят буквально, а показания к употреблению жидкости доведены до абсурда и воспринимаются как беспрекословные 2 литра (или 8 стаканов) в день.

Важно понимать, что 2 литра — это средний показатель, в котором не учитывается ни активность человека, ни пол, ни масса тела, ни страна проживания. Необходимо полагаться на свои личные ощущения: есть жажда — нужно пить. Немаловажным является восполнение воды в организме людей с избыточным весом (она регулирует процесс обмена веществ).

Лучше всего усваивается вода в чистом виде. В отличие от соков, кофе, напитков, она не навредит организму и не приведет к лишнему весу.

2. Полезна только бутилированная вода.

Чтобы утолить жажду, специализированную лечебную воду пить не стоит. Минеральная вода полезна при физической активности, потому что содержит натрий.

Вода, которая течет из-под крана, не опасна, если соответствует всем санитарным нормам, однако ее (как и воду, пропущенную через фильтр) стоит прокипятить перед употреблением. Фильтр подлежит регулярной замене.

3. Нельзя пить при приеме пищи.

А вот и неправда. Благодаря тому, что человек пьет воду во время еды, желудок легче усваивает продукты питания. Удивительно, что люди твердят о пользе супов и убеждены во вреде воды при приеме пищи.

4. Во время занятий спортом вредно пить.

В процессе тренировки организм (в частности, кровь) теряет много жидкости, что влияет негативным образом на работу мышц сердца. Как после занятий спортом, так и до них вода принесет только пользу. Главное — ее умеренное употребление.

Спортсмены старой закалки утверждают обратное: вода во время тренировки увеличивает объем крови и приводит сердце в состояние напряжения, заставляя работать интенсивнее. Что ж, современная наука с этим не согласна.

5. Много воды пить нельзя.

А вот тут есть и правда, и вымысел. Есть мнение, что большое количество выпитой воды может помешать похудению. Но это совсем не так. Вода ускоряет обмен веществ, а ее излишнее количество выводится естественным путем. Если по каким-либо причинам жидкость накапливается в организме и сопровождается отеками, то здесь появляется веская причина обратиться в учреждение здравоохранения.

Не рекомендуется употреблять более 3 литров жидкости в течение одного часа, особенно при занятиях спортом. Натрий выводится из организма во время сильной физической активности, и при употреблении большого количества воды в этот период может развиться гипонатриемия (клетки организма накапливают жидкость, которая перестает выделяться естественным путем).

Также современной наукой установлено, что жидкость может нанести организму вред только при употреблении ее в огромном количестве. Для того, чтобы возникли опасные последствия в виде включения в мозге механизма подавления рефлекса глотания, нужно выпить очень много воды, что, возможно, может получиться только в принудительном порядке.

6. Обильное питье помогает при простудных заболеваниях и борется с похмельным синдромом.

Не все понимают, для чего врачи рекомендуют пить много жидкости при респираторных инфекциях. Вода не лечит болезни, но при питье восполняются ее потери в нездоровом организме. При употреблении алкогольных напитков жидкость также активно выводится из организма, поэтому важно пить воду при похмелье.

Текст: Flytothesky.ru