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Эта собака абсолютно уверена в том, что она мама козлят
17.03.2017 13:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Лорин, золотистый ретривер, и она абсолютно убеждена в том, что она мама парочки спасенных козлят, недавно появившихся на ферме её хозяйки. «Она постоянно рядом с животными, потому давно к ним привыкла и всё о них знает, – рассказывает Андреа Холли, хозяйка Лорин. – Она типичная мама-наседка и воспринимает каждого малыша как своего собственного». Когда Андреа принесла маленьких козлят, в Лорин пробудился сильнейший материнский инстинкт. Теперь она и козлята с бирками на ушках, прибывшие со своей прежней фермы, неразлучны и делают все вместе.
«Козы – самые любящие и спокойные существа, – говорит Андреа. – Они сразу же привязались к Лорин и полюбили её. Все дни напролет они проводят вместе». Их любимое совместное времяпровождение – это обниматься, дремать и гоняться друг за другом; но даже когда они играют, Лорин ни на минуту не забывает о безопасности козлят.
«Лорин – моя правая рука, она всегда помогает загнать малышей домой, когда они на улице, или внимательно следит за ними, когда они играют внутри, – продолжает Андреа. – Она определенно думает, что козлята – это её дети».
Знакомьтесь, ретривер Лорин, которая абсолютно убеждена в том, что она мама парочки спасенных козлят
«Она постоянно рядом с животными, потому давно к ним привыкла и всё о них знает»
«Она типичная мама-наседка и воспринимает каждого малыша как своего собственного»
Когда её хозяйка принесла маленьких козлят, в Лорин пробудился сильнейший материнский инстинкт
Теперь она и козлята неразлучны и делают все и всегда вместе
«Они сразу же привязались к Лорин и полюбили её. Все дни напролет они проводят вместе»
Их любимое совместное времяпровождение – это обниматься, дремать и гоняться друг за другом
«Она определенно думает, что козлята – это её дети»
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Знакомьтесь, Лорин, золотистый ретривер, и она абсолютно убеждена в том, что она мама парочки спасенных козлят, недавно появившихся на ферме её хозяйки. «Она...
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