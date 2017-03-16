Знакомьтесь, Лорин, золотистый ретривер, и она абсолютно убеждена в том, что она мама парочки спасенных козлят, недавно появившихся на ферме её хозяйки. «Она постоянно рядом с животными, потому давно к ним привыкла и всё о них знает, – рассказывает Андреа Холли, хозяйка Лорин. – Она типичная мама-наседка и воспринимает каждого малыша как своего собственного». Когда Андреа принесла маленьких козлят, в Лорин пробудился сильнейший материнский инстинкт. Теперь она и козлята с бирками на ушках, прибывшие со своей прежней фермы, неразлучны и делают все вместе.

«Козы – самые любящие и спокойные существа, – говорит Андреа. – Они сразу же привязались к Лорин и полюбили её. Все дни напролет они проводят вместе». Их любимое совместное времяпровождение – это обниматься, дремать и гоняться друг за другом; но даже когда они играют, Лорин ни на минуту не забывает о безопасности козлят.

«Лорин – моя правая рука, она всегда помогает загнать малышей домой, когда они на улице, или внимательно следит за ними, когда они играют внутри, – продолжает Андреа. – Она определенно думает, что козлята – это её дети».

Знакомьтесь, ретривер Лорин, которая абсолютно убеждена в том, что она мама парочки спасенных козлят





«Она постоянно рядом с животными, потому давно к ним привыкла и всё о них знает»





«Она типичная мама-наседка и воспринимает каждого малыша как своего собственного»

Когда её хозяйка принесла маленьких козлят, в Лорин пробудился сильнейший материнский инстинкт





Теперь она и козлята неразлучны и делают все и всегда вместе





«Они сразу же привязались к Лорин и полюбили её. Все дни напролет они проводят вместе»





Их любимое совместное времяпровождение – это обниматься, дремать и гоняться друг за другом





«Она определенно думает, что козлята – это её дети»





Текст: Flytothesky.ru