Вчера в России состоялась премьера фильма «Красавица и чудовище» от режиссера Билла Кондона с Эммой Уотсон в главной роли. Отзывы зрителей разделились. Но большинство сходится во мнении: да, смотреть можно; да, много песен и танцев; да, некоторые персонажи имеют нетрадиционную ориентацию; да, на крепкую семерку тянет.

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