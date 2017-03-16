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Хорошо ли вы знаете историю о Красавице и Чудовище?

17.03.2017 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вчера в России состоялась премьера фильма «Красавица и чудовище» от режиссера Билла Кондона с Эммой Уотсон в главной роли. Отзывы зрителей разделились. Но большинство сходится во мнении: да, смотреть можно; да, много песен и танцев; да, некоторые персонажи имеют нетрадиционную ориентацию; да, на крепкую семерку тянет.

Наш тест поможет определить, насколько хорошо вы помните эту волшебную диснеевскую историю!Хорошо ли вы знаете историю о Красавице и Чудовище?

 
 
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Вчера в России состоялась премьера фильма «Красавица и чудовище» от режиссера Билла Кондона с Эммой Уотсон в главной роли. Отзывы зрителей разделились. Но...

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