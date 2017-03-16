Для того чтобы организм был в норме и безотказно функционировал максимально долго, необходим сбалансированный и разумный подход к собственному рациону питания. Этот принцип давно и хорошо многим знаком, правда воплощать его в реальность удаётся немногим. Давайте обратимся к такой интересной и уже переставшей быть экзотикой пище, как суши, адептами которой сегодня является уже немалое количество людей. Во-первых, это действительно вкусно, а во-вторых, это ещё и неимоверно полезно. Согласитесь, японцы знают толк в здоровом и качественном питании. Чем же хороши и целебны эти восточные «гости» на нашем столе?





1. «Защитники» сердца

С японской пищей ваше сердце под защитой. Роллы с коричневым рисом, например, держат под контролем уровень холестерина, а добавки из авокадо и угря (омега-3 жирные кислоты) укрепляют сердечно-сосудистую систему. А вот потребление соевого соуса или сладких соусов лучше ограничить, как бы вкусно это не было.

2. Источник важных микроэлементов

Микроэлементы весьма важны для общего тонуса организма и укрепления здоровья. Морские водоросли, как один из компонентов суши, отлично справляются с этой задачей, поставляя вашему телу йод, магний и медь.

3. Антиоксиданты

Суши и роллы с овощами – это источник антиоксидантов, которые, как вы знаете, «воюют» с вредоносными свободными радикалами, продлевая вашу молодость и сохраняя вам здоровый вид. Кстати, профилактика рака и сердечно-сосудистых проблем – это тоже ответственность антиоксидантов.

4. Белок

Что ещё эффективно поддержит вашу мышечную ткань, как не белок. Помимо мяса, он ещё содержится и в рыбе, потому порция суши является отличным его поставщиком. Чтобы получить чистый белок без большой дозы жира, отдавайте предпочтение тунцу, а не обжаренным креветкам и хрустящему рыбному филе.

5. Мгновенный заряд энергии

Многие современные люди страдают от катастрофического спада энергии и сонливости во второй половине. Если и вы один из них, то отложите в сторону шоколад или кофе, а отправляйтесь за суши. Рис (желательно коричневый, если есть выбор) и овощи содержат углеводы, которые являются основным источником топлива для вашего физического тела.

6. Улучшение пищеварения

При приготовлении суши используется рисовый, мягко и нежно воздействующий на пищеварение. Точнее, он даёт ей лёгкий пинок, мотивируя работать устойчиво и бесперебойно. А хорошее пищеварение – это ваше хорошее самочувствие, энергия и бодрость.

7. Малая калорийность

Конечно, это не относится абсолютно ко всем видам суши, но в целом тенденция именно такова. Если вы активно контролируете свой вес или пытаетесь его снизить, то суши – это ваш наилучший выбор. Огурцы, авокадо и морковь наверняка не обременят вас калориями, а тофу, тунец, лосось или креветки не будут угрожать вам лишними килограммами. Считайте, что японская кухня – это находка для вас!

Текст: Flytothesky.ru