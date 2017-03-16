Человек не может жить без любви, даже если утверждает обратное. Есть какая-то подсознательная необходимость в поисках своего человека, чтобы разделить с ним чувства, переживания, цели, доверить самое сокровенное – себя. Мы пытаемся реализовать эту потребность, акцентируя внимание на важных для нас вещах. Это может быть уровень образования и состояние банковского счета, внутренний мир партнера или общие интересы, наконец, страсть, честность, доверие. Но все-таки существует две вещи, без которых не обойтись ни одному из нас, они универсальны. Что это?





№1. Естественность и простота в отношениях

Главным фундаментом крепкого союза является базовый комфорт и простота общения между партнерами. Когда с самого начала, независимо от возраста, статуса или внешних данных, присутствует комфорт, расслабленность глубоко внутри, когда не хочется ничего изображать, изменяя своему «я». Вы будете собой рядом с вашим человеком, без глупой попытки анализировать каждое слово или действие. Будете естественны.

Это идеальное состояние, где не нужно думать над темой беседы, потому что слова текут сами собой. Нет страха проявить себя не с той стороны или утратить интерес партнера, нет причин ограничивать свободу друг друга. Оба легко справятся с проблемной ситуацией, сумеют договориться, проявив естественную внутреннюю гибкость. Не будет глупого «ты мне, а я тебе» или «делай, как я сказал», все будет как-то даже слишком просто…

Фокус в том, что человек не сможет влиться в такие отношения, пока не примет самого себя, не научится жить в ладу со своими демонами. Ведь чтобы транслировать в отношения волну «все хорошо» и «мне с тобой приятно», должна быть любовь прежде всего к себе, понимание собственных желаний, целей, вещей, которые доставляют радость. Если вы поймете, что делает вас счастливым, если сможете чувствовать себя хорошо наедине с собой – тогда можно строить отношения с другими, естественно заявляя о чувствах и потребностях.

№2. Акцент не на качествах партнера, но своем состоянии рядом с ним

Допустим, вам задают вопрос: «Почему вы выбрали любить этого человека?» Кто-то может удариться в перечисление дорогих сердцу достоинств и побед партнера. А кто-то не сможет ответить, потому что ответа не будет. Им просто хорошо рядом, уютно и безопасно… этого показалось достаточно, чтобы влюбиться. И, думается, это верно!

Правильнее фокусироваться не на внешних качествах или действиях партнера, но на том состоянии, которое вы испытываете, находясь в его присутствии. Почему это важно? Партнер – живой человек, ему свойственно меняться, поэтому никто не может получить гарантий, что качества, в которые вы влюбились сегодня, останутся с ним навсегда. Красота, фигура, финансовое состояние, романтичность или сила – все это временно. Его отношение к вам, глубина поступков тоже будет меняться. И что же останется? Правильно, внутреннее состояние.

Что важно понимать? Личность партнера настолько глубока и бесконечна, что ее можно читать всю жизнь, так и не узнав полностью. Но в этом главный интерес! Мир другого постоянно развивается, меняется, открываются новые нюансы и переливы, которые смогут удерживать вас рядом в течение всей жизни. Если добровольно признать ограниченность мира партнера, сказать себе, мол, он – прочитанная книга, отношения рискуют перейти к скуке, вам перестанет быть интересно вместе. И зачем же собственными руками закрывать себе доступ к целой вселенной другого человека?

Выстраивая отношения, обращайте внимание на вашу естественность в присутствии друг друга, на ощущения, которые вы испытываете рядом. Будьте честными со своим сердцем, не создавайте лишних иллюзий и ожиданий. В мире нет ничего постоянного, все меняется, будете меняться вы и партнер. Нет никаких правил и границ, вы вольны самостоятельно выбирать приемлемый стиль отношений, чувства и действия. Встречаясь с очередным препятствием, не забывайте спрашивать себя: готовы ли вы принимать вашего партнера и таким тоже?

Текст: Flytothesky.ru