Давайте разберемся, какие знаки зодиака рискуют преуспеть в финансовом плане.





Овны, как правило, могут испытывать финансовые трудности лишь на начальном этапе своей карьеры. Сначала они ошибаются, натыкаются на препятствия, но в дальнейшем благодаря своей настойчивости и непробиваемости добиваются значительных успехов в выбранной сфере деятельности.

Тельцы – довольно успешные знаки зодиака. В работе они последовательны и исполнительны, а свойственная всем Тельцам чопорность позволяет им выполнять свою работу качественно. Они знают счет деньгам, но при этом любят жить красиво. Обычно в спутники Тельцы выбирают себе успешного партнера и вместе идут с ним к высоким целям.

Назвать знак зодиака Близнецы финансово успешным сложно, так как присущая им лень часто не дает занять высокое положение в обществе. Близнецы не относятся к тем знакам, которые умеют копить деньги. Но живут они, как правило, не бедно и благодаря своей коммуникабельности быстро обрастают связями с влиятельными людьми.

Только тех Раков, которые научились бороться со своей нерешительностью и медлительностью, можно назвать финансово успешными. Раки трудолюбивы и креативны в большинстве своем и вдобавок они умеют накапливать средства. В компании с предприимчивым Козерогом и трудолюбивой Девой Рак вполне может стать миллионером.

Львы привыкли жить на широкую ногу: вкусно трапезничать, дорого одеваться, жить в роскошных апартаментах и отдыхать на лучших мировых курортах. Они много требуют от жизни и, как ни странно, все это получают. У Львов редко имеются большие запасы на черный день, но они всегда знают, где и как достать деньги в случае необходимости.

Девы – далеко не везунчики в плане финансов. Деньги им не падают на голову. А высокое положение представителей этого знака зодиака и их миллионные накопления говорят лишь о том, что Девы усердно работают и грамотно распоряжаются финансами.

Весы вообще везунчики по жизни. Несмотря на свою безответственность и легкость бытия, у них в жизни чудеснейшим образом появляются нужные люди, правильное окружение и престижная работа. Весы обладают особой энергетикой, которая притягивает к ним влиятельных людей, а также деньги и славу.

Скорпионы – всегда натуры цельные и предприимчивые. Нельзя сказать, что финансовая независимость является целью их жизни, но они, несомненно, большую часть своего времени уделяют зарабатыванию денег и их накоплению. Как правило, фортуна находится на стороне Скорпионов, так что заработать немалое состояние не составляет им особого труда.

Стрельцам, несмотря на свои успехи в работе, редко удается скопить большое состояние. Виной тому становится неумение Стрельцов распоряжаться деньгами. Они абсолютно не умеют экономить и копить. Кроме того, Стрельцы невероятно щедры и расточительны. Они могут за вечер спустить свой месячный заработок или отдать на благотворительность 50% от полученной зарплаты.

Козерогов можно смело отнести к наиболее успешным знакам зодиака. Эти целеустремленные и расчетливые натуры всю жизнь трудятся в поте лица в надежде стать магнатами. Окружающие часто считают Козерогов скупыми, но в действительности представители этого знака просто грамотно распоряжаются своими финансами.

Для большинства Водолеев деньги – это лишь средства для существования. Они не придают особого значения материальным ценностям, для них важнее быть услышанными и признанными. Водолеев сложно отнести к категории успешных людей. В их жизни все решает госпожа Удача. У кого-то она есть, у кого-то нет.

Успешность Рыб чаще всего зависит от того, чем они занимаются по жизни. Есть две категории Рыб. Первая – увлеченные натуры. У них есть занятие по душе, которое чаще всего перерастает из хобби в источник дохода. Вторая – это люди, плывущие по течению. Они редко находят свое место в жизни и часто сами отталкивают от себя большие возможности.

Текст: Flytothesky.ru