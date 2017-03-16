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Эти советы пригодятся хозяйке в домашних делах

17.03.2017 21:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Возьмите на заметку!

Эти советы пригодятся хозяйке в домашних делах

1. Свежая зелень лучше сохраняет свой сок, если резать ее на слегка увлажненной деревянной доске. Так сок не уйдет в сухое дерево.

2. Мебель, изготовленная из дуба, вновь заблестит как новенькая, если отполировать ее теплым пивом.

3. Окисленная на воздухе медная посуда примет свой первоначальный блеск, если почистить ее в горячем рассоле кислой капусты. Потом сполосните ее холодной водой и отполируйте мягкой замшевой тряпочкой.

4. Новая фаянсовая посуда прослужит вам дольше, если опустить ее перед первым употреблением на некоторое время в кипящую воду, а потом медленно охладить.

5. Неприятный запах приготовляемой пищи исчезнет из вашей кухни, если на теплую конфорку плиты положить щепотку кофе.

6. Поникшие листья зеленого салата станут свежими, если на 10 минут положить их в воду вместе с порезанной на “дольки сырой ‘картофелиной.

7. Жареный цыпленок получится особенно хрустящим и подрумяненным, если незадолго до окончания выпечки сбрызнуть его небольшим количеством пива.

8. Мягкие томаты вновь станут упругими, если на несколько минут положить их в холодную воду.

9. Срезанные цветы дольше останутся свежими, если в вазу с водой положить медную монету.

10. Жир или масло не будут брызгаться с горячей сковороды, если посыпать на нее щепотку соли.

11. Желе легче вынуть из формы, если перед наполнением смочить ее холодной водой и после приготовления блюда поставить форму на несколько минут в холодную воду.

12. Рис получится рассыпчатым‚ если несколько минут проварить его в воде и только потом добавить молока.Эти советы пригодятся хозяйке в домашних делах

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Возьмите на заметку! 1. Свежая зелень лучше сохраняет свой сок, если резать ее на слегка увлажненной деревянной доске. Так сок не уйдет в сухое дерево. 2. Мебель,...

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