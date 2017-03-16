У этого бездомного испанца началась совершенно новая жизнь после того, как его преобразили в местном салоне. Ножницы, краска для волос, новая одежда – и Хосе Антонио превратился из неряшливого уличного обитателя в стильного хипстера. Он и сам себя узнал с трудом после такого волшебства.

Хосе (местные ласково называют его Хосете) – уроженец Пальмы и последние 25 лет он прожил на улице. Сальва Гарсия, владелец парикмахерской La Salvajeria, пригласил Хосе зайти к нему и постричься. Когда по окончании процедуры преображения перед Хосе открыли зеркало, чтобы показать ему его аккуратно постриженную бороду и пышные каштановые волосы, он прослезился от переизбытка чувств: «Боже мой… Это я?»

Очень вдохновленный и радостный Хосе произвел фурор в городе. Местные жители, привыкшие к его прежней запущенной внешности, ахнули от шока и осыпали его комплиментами. После этого события парикмахерскую La Salvajeria показали по испанским ТВ-каналам, а Хосе сейчас получает финансовую помощь от компании, желающей остаться инкогнито, и больше не будет жить на улице. «Это не просто изменило мою внешность. Это изменило мою жизнь», – сказал он журналистам.

Хосе Антонио прожил на улицах испанского города Пальма 25 лет





Его хорошо знали местные жители, и он подрабатывал на парковке в центре города





Сальва Гарсия, владелец парикмахерской La Salvajeria, пригласил Хосе зайти к нему и бесплатно постричься





Это была непростая задача, поскольку длинные и неухоженные волосы Хосе, включая бороду, нужно было постричь и уложить





Волосы Хосе покрасили в темно-коричневый цвет, чтобы более моложавый вид помог ему найти хорошую работу





Местные жители дали Хосе новую белую рубашку и модные красные брюки





Хосе попросил не открывать перед ним зеркало, пока его преображение не будет завершено





Когда зеркало наконец открыли, Хосе был охвачен эмоциями и даже прослезился





Его было не узнать. «Боже мой… Это я?» – постоянно восклицал мужчина





Вдохновленный и радостный Хосе произвел фурор в городе и приобрел славу настоящего хипстера





«Это не просто изменило мою внешность. Это изменило мою жизнь», – прокомментировал Хосе испанским журналистам свое преображение





Местные жители не сразу его узнали, но затем в восторге засыпали Хосе комплиментами





Вот так это все происходило:

El espiritu de la plaza Todos tenemos una historia.. y esta es una de esas que vale la pena contar.Hoy la salvajería cumple 3 años, y queremos compartir con vosotros nuestro proyecto más personal.nuestro resumen de estos 3 años es; el rodearte de buenas personas te hace feliz! Posted by La Salvajería on Montag, 13. März 2017

Текст: Flytothesky.ru