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Невероятное превращение бездомного мужчины в стильного хипстера
17.03.2017 20:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
У этого бездомного испанца началась совершенно
Хосе (местные ласково называют его Хосете) – уроженец Пальмы и последние 25 лет он прожил на улице. Сальва Гарсия, владелец парикмахерской La Salvajeria, пригласил Хосе зайти к нему и постричься. Когда по окончании процедуры преображения перед Хосе открыли зеркало, чтобы показать ему его аккуратно постриженную бороду и пышные каштановые волосы, он прослезился от переизбытка чувств: «Боже мой… Это я?»
Очень вдохновленный и радостный Хосе произвел фурор в городе. Местные жители, привыкшие к его прежней запущенной внешности, ахнули от шока и осыпали его комплиментами. После этого события парикмахерскую La Salvajeria показали по испанским ТВ-каналам, а Хосе сейчас получает финансовую помощь от компании, желающей остаться инкогнито, и больше не будет жить на улице. «Это не просто изменило мою внешность. Это изменило мою жизнь», – сказал он журналистам.
Хосе Антонио прожил на улицах испанского города Пальма 25 лет
Его хорошо знали местные жители, и он подрабатывал на парковке в центре города
Сальва Гарсия, владелец парикмахерской La Salvajeria, пригласил Хосе зайти к нему и бесплатно постричься
Это была непростая задача, поскольку длинные и неухоженные волосы Хосе, включая бороду, нужно было постричь и уложить
Волосы Хосе покрасили в темно-коричневый цвет, чтобы более моложавый вид помог ему найти хорошую работу
Местные жители дали Хосе новую белую рубашку и модные красные брюки
Хосе попросил не открывать перед ним зеркало, пока его преображение не будет завершено
Когда зеркало наконец открыли, Хосе был охвачен эмоциями и даже прослезился
Его было не узнать. «Боже мой… Это я?» – постоянно восклицал мужчина
Вдохновленный и радостный Хосе произвел фурор в городе и приобрел славу настоящего хипстера
«Это не просто изменило мою внешность. Это изменило мою жизнь», – прокомментировал Хосе испанским журналистам свое преображение
Местные жители не сразу его узнали, но затем в восторге засыпали Хосе комплиментами
Вот так это все происходило:
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У этого бездомного испанца началась совершенно новая жизнь после того, как его преобразили в местном салоне. Ножницы, краска для волос, новая одежда – и Хосе...
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