Задумывались ли вы хотя бы раз, кто в ваших отношениях вкладывается больше – вы или партнер? Не буду лукавить, в моем окружении легко встретить оба варианта: девушек, которые помыкают мужьями так, как им вздумается; и вечных простофиль, которые тянут на себе три работы, детей и быт, только бы любимый оценил. Увы, в первом примере страдает мужчина, который не чувствует той же отдачи от любимой. Ну а во втором примере женщина превращается в озлобленную мазохистку, которая ни на что не надеется, но и уйти от мужа не желает.





Кто из них прав? Абсолютно верно, никто. Оба примера иллюстрируют перекос в любовных энергиях, в таких отношениях изначально нарушен баланс «вкладываю – получаю», что рано или поздно приведет пару к самым печальным последствиям. Ну а чтобы не попасть впросак и вовремя выровнять энергии любви, предлагаем ознакомиться с термином «энергетического дисбаланса» в паре. Кто знает, может, этот вирус уже коснулся и вас…

Как возникает энергетический дисбаланс?

Когда мы влюблены, то хотим сделать свою половину счастливой. Для этого мы начинаем вкладываться в партнера, дарить подарки, делать сюрпризы, заботиться и всячески помогать по жизни. Что происходит на внутреннем плане? Мы ожидаем, что наши старания оценят по достоинству, дадут «обратку» в виде той же заботы и ухаживаний. И если этого не происходит – начинается перекос энергий. Мы думаем: «Но я так люблю дарить подарки! Мне не сложно, мне это нравится…» И продолжаем вкладывать в партнера, а обратной реакции по-прежнему нет. Тогда ум начинает испытывать какое-то недоумение, сердце – горечь или злость, а апогеем всему становится нарастающее чувство обиды. Почему с нами так поступают?

Обида – вот главный сигнал, что вы «перевложили» энергию в отношения!

Соответственно, тот, кто незаслуженно забрал все себе, будет испытывать раздражение. В такой дисгармоничной паре любовь перестанет приносить радость. Сам акт заботы будет сопровождаться напрочь испорченным настроением, мол, «зачем я все это делаю, для кого»? И все-таки внутренняя обида останавливает немногих, мы по непонятным причинам продолжаем отдавать и одаривать себя с какой-то отчаянной озлобленностью. А заканчивается все банально – тот, кто «перебрал» энергии, сбегает, чувствуя к себе подсознательную агрессию. И мы рвем на себе волосы, думая: «Неблагодарный»!

Выражение любви к партнеру: почему так сложно сохранить взаимность?

Конечно, можно заметить, что любящий человек всегда будет стараться отдать заботу в ответ. Но это не так! Любить и правильно выражать любовь – разные вещи. Откуда вы знаете, в чем именно нуждается партнер, какой уровень проявления чувств для него допустим? Для каждого это всегда что-то свое – нежные признания, забота, обмен мыслями, наконец, просто умение предоставить свободу выбора. Энергию любви нужно еще уметь дарить на необходимом партнеру уровне. Для этого выберите вечер, сядьте напротив друг друга и поговорите о ваших отношениях, ожиданиях и понимании «любви». Быть может, партнер не нуждается в дорогущих подарках, зато ждет банального доброго слова.

Если в отношениях вы – принимающая сторона, при этом забота другого кажется удушающей, задумайтесь, любите ли вы вообще? «Как надоели эти цветы, мокрые поцелуи и ухаживания!» Злость и раздражение объясняются просто: либо человек не нравится, либо мы любим другого. Осознав истинное положение вещей, важно отпустить партнера, перестать удерживать его рядом с собой, только бы потешить самолюбие. Даже если вы состоите в официальных отношениях, не забирайте у себя права на счастье, не мучайтесь сами и не мучайте другого.

Проявление дисбаланса на внешнем уровне

Когда в отношениях случается перекос энергий «дарю-получаю», у супругов поразительно портится характер и внешность. Постоянный вклад без отдачи делает человека озлобленным страдальцем. Получение энергии сверх меры, наоборот, порождает еще больше капризов и требовательности. В итоге один становится махровым эгоистом, а другой – жалким мазохистом, оба давно не испытывают подлинной радости. Но самое печальное, что в новых отношениях партнеры просто поменяются местами: вечная жертва всем назло станет стервой и наоборот.

Точка «невозврата»: почему так важно говорить с партнером?

Если вы обнаружили в отношениях перекос, не стоит сразу рвать контакты. Выберите момент и просто поговорите по душам: вы вообще хотите идти по жизни рядом? Если любовь осталась, придется учиться заново договариваться о взаимных ожиданиях и желаниях. Если неуверенны в подлинных чувствах, сердце мучают сомнения – отойдите в сторону и дайте себе время разобраться. Жить в дисгармонии чревато тем, что когда-то настанет точка «невозврата», после которой будет сложно вообще что-то поменять, слишком много накопится обид.

Остановитесь и подумайте: вы готовы бороться за отношения? Если выбор в пользу расставания, не спешите прыгать с головой в омут новых чувств. Для начала восстановите гармонию внутри себя, иначе, находясь в недостатке, ваша энергия привлечет к вам партнера с тем же энергетическим дисбалансом. Дайте себе время найти точку опоры, станьте гармоничной, прислушайтесь к интуиции – и настоящая любовь не заставит себя ждать!

Текст: Flytothesky.ru