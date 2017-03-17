Распознаем измену!





Он слишком старается

Обычно его не назовешь очень внимательным или особенно оригинальным. Ему уже случалось вспоминать о дне вашего рождения за 15 минут до полуночи знаменательного дня. А сейчас его как будто подменили. Цветы, подарки без повода и многочисленные знаки внимания. Именно это и настораживает. Не замаливает ли он грехи?

Он все время оправдывается

Сегодня он опять пришел с работы в 10 вечера. Не в первый раз — вы уже слышали, что шеф часто подкидывает ему срочные дела. Разница в том, что он с порога начал объяснять причину опоздания. И во всех подробностях: во сколько позвонил заказчик, в каком месте он попал в пробку и т.п. Осторожно: если он пытается усыпить вашу бдительность мелочами, возможно, он скрывает главное.

Он стал скромником

И находит «неинтересными» всех женщин, которых вы встречаете у друзей. Скрупулезно ищет недостатки у самых очаровательных созданий. На улице опускает глаза при появлении мини-юбки. Он стал святым? Скорее всего, он лицемер, каких мало!

Он чаще хочет секса

Почему неверный супруг должен требовать любви и ласки от своей жены, если он и так получает удовольствие с другой женщиной? По словам специалистов, мысль об измене так возбуждает некоторых мужчин, что они бывают активны и на супружеском ложе. Если с умом использовать свою сексуальную энергию, то можно и женушку обмануть.

Он много времени проводит с «друзьями»

Разумеется, приятели всегда стоят горой за вашего мужа и готовы покрывать его вечно. Но разве не может блондинка с голубыми глазами и потрясающей фигурой быть его «другом»?

Он возвращается домой чистый

Умный изменник знает, что запах женской косметики выдаст его с головой. Поэтому после визита к любовнице он непременно примет душ. Если ваш супруг часто возвращается домой чистый и благоухающий, возможно, дело здесь не очень-то чистое.

Он выглядит счастливым

Конечно, из-за нее.

Текст: Flytothesky.ru