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Самая настоящая Рапунцель с волосами длиной в 2.30 м

18.03.2017 15:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Я всегда очень уважительно разговариваю с косой»

Расчесывание волос – это центральное событие каждого дня Алии Насыровой.

У этой 27-летней жительницы Риги (Латвия) волосы достигают длины в 2 м 30 см. Она тратит неимоверно много времени на уход за ними: один час в день на их расчесывание и целый день, чтобы высохнуть на воздухе после мытья.

Когда Алия отправляется в поездки, ей приходится брать с собой 10 кг шампуней, кондиционеров и гребней.

Последние 20 лет Алия отращивала волосы, чтобы стать похожей на свой любимый сказочный персонаж Рапунцель.

Иван Балабан, муж Алии, гордится косой своей жены, но все же делает все возможное, чтобы держаться от её волос на почтительном расстоянии.

«Я всегда прижимаюсь к стене, чтобы у её волос было больше места, иначе я могу нечаянно повредить их или запутать, – говорит Иван. – Я всегда разговариваю с косой уважительно. Иногда я даже прошу её немного подвинуться».

Хотя Алия с её впечатляющей косой вполне может зарабатывать на жизнь моделью, она признает, что у нее был и не самый приятный опыт в жизни, связанный с волосами.

«Однажды в детстве, когда я была в театре, кто-то прилепил к ним жвачку, и это действительно была трагедия, – рассказывает она. – Мне пришлось вырезать клок волос, потому что иначе избавиться от жвачки было невозможно».Самая настоящая Рапунцель с волосами длиной в 2.30 м

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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«Я всегда очень уважительно разговариваю с косой» Расчесывание волос – это центральное событие каждого дня Алии Насыровой. У этой 27-летней жительницы Риги...

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