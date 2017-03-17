Она просыпалась, пробегала марафон, затем садилась в самолет и летела на следующий континент.





Чау Смит – 70-летняя бегунья из штата Миссури, которая принимала участие примерно в 70 пробегах. В прошлом году она решила, что хочет поставить перед собой новую цель: пробежать семь марафонов на семи континентах в течение одной недели.

И она это сделала.

В результате Чау Смит пробежала марафоны в Перте (Австралия), в Каире (Африка), в Амстердаме (Европа), Сингапуре (Азия), Нью-Йорке (Северная Америка), Чили (Южная Америка) и в этом январе на острове Кинг-Джордж в Антарктиде. Она просыпалась, пробегала марафон, затем садилась в самолет и летела на следующий континент.

Бегунья является членом группы Marathon Adventures, и она приступила к выполнению своей задачи с девятью другими участниками. Чау Смит решилась принять этот вызов, который назывался Triple 7 Quest, как способ отпраздновать свой реальный день рождения – 70 лет.

Возраст Чау по документам – 67 лет. После того как ее отец погиб во время французской оккупации Вьетнама во время Первой Индокитайской войны, её беременной матери удалось бежать. Чау родилась в 1947 году, но мать скрывала девочку и не регистрировала её в течение трех лет. Поэтому Чау Смит захотела отпраздновать свой настоящий возраст особым образом.

«Накануне моего семидесятилетия я задалась вопросом, что еще можно было бы выполнить из списка моих целей и желаний на жизнь. В результате я решила бросить вызов Triple 7 Quest», – рассказывает Чау Смит.

Она тренировалась восемь месяцев, чтобы подготовиться к этому испытанию. Ее подготовка включала в себя работу с тренером, физиотерапевтом и диетологом, а также отработку беговой техники. Обычно Чау может пробежать 26,2 мили (42 км) примерно за пять часов, но она хотела быть уверенной, что её выносливость не подведет её во всех марафонах.

Бегунья-пенсионерка очень активна и подвижна, и это делает её здоровой и счастливой. Она убеждена, что регулярные физические нагрузки сохраняют острый разум, продлевают жизнь и избавляют от стресса и любых волнений.

«Я никогда не стремилась к забегам на длинные дистанции, но чем больше я бегала, тем лучше я себя чувствовала… какой бы напряженной не была моя жизнь, бег всегда оставался для меня наилучшей терапией, – делится Чау Смит. – Я уже не могу не бегать, потому что это занятие очищает мой ум и помогает мне принимать более взвешенные и правильные решения».

Итак, еще одна фитнес-цель Чау Смит выполнена.

Текст: Flytothesky.ru