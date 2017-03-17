По мнению астрологов, стихия, к которой принадлежит ваш знак зодиака, является самым четким индикатором того, что вы можете видеть во снах, и насколько вещими они могут быть. Итак, давайте рассмотрим, насколько серьезно вы относитесь к сновидениям, а также что они вам пророчат и какую основную идею хотят вам донести.





1. Огненные знаки (Овен, Лев и Стрелец)

Яркие и фантазийные сны огненных людей могут по своей реалистичности и насыщенности событиями превзойти все 3D-фильмы. Для этих трех знаков зодиака сновидения – это фактически вторая и параллельная жизнь, причем кажущаяся почти настоящей, а сами «ночные картины» в основном взаимосвязаны между собой. Обязательно обращайте внимания на сны, связанные с огнем, пламенем, светом и светящимися объектами.

• Сны Льва довольно обманчивы, им скорее нужно прислушиваться к сновидениям своего партнера.

• У Овна чаще всего сбываются сны о любви, романтике и отношениях.

• У Стрельцов же любой сон, связанный с путешествиями, поездками и просто перемещениями, в большинстве случаев является вещим.

2. Земные знаки (Телец, Дева и Козерог)

Земные знаки редко обращают внимание на то, что они видят во снах. В основном там присутствуют люди, растения и животные. Иными словами, у земных людей и сны абсолютно земные и тривиальные. Тем не менее, вам следует прислушиваться к голосу подсознания, поскольку именно таким способом вы можете получить некоторые ответы из снов, которые нередко связаны с реальными ситуациями.

• Большинство сновидений Тельца связаны с хорошей едой, одеждой и уютным домом.

• Девы видят во снах свои желания и, конечно же, не прекращают их анализировать даже в спящем состоянии.

• У Козерога сновидения в основном отражают его планы и стремления.

3. Воздушные знаки (Водолей, Близнецы и Весы)

Рациональные люди воздуха не особо доверяют своим сновидениям. Однако астрологи советуют им «присматриваться» к снам, отражающим их взаимоотношения с людьми на всех уровнях. Бог сна Гипнос общается с этими знаками зодиака при помощи различных символов, графиков, цифр и букв, так что вы не должны их недооценивать.

• Водолеям следует руководствоваться правилом: «Если вы слишком долго ломали голову над проблемой, отправляйтесь спать, а утром вы проснетесь с готовым решением».

• Близнецам подвластна расшифровка снов, относящихся к любым человеческим отношениям, которые могут быть реализованы в действительности.

• Весам во снах даются подсказки, как выйти из неприятных ситуаций, связанных с любовными треугольниками, неудачными связями и запутавшимися отношениями.

4. Водные знаки (Рыбы, Рак и Скорпион)

Люди воды очень трепетно относятся к царству сновидений, а их сны являются наиболее конкретными, четкими и ясными. Обычно они охватывают все жизненные ситуации и все окружение этих трех знаков. Такие сны-подсказки легче всего понимать и правильно трактовать, а в дальнейшем вести себя и действовать соответствующим образом.

• Рыбы – это «оракул зодиака», они способны интерпретировать даже самые замысловатые сны. Их вещие сновидения в основном связаны с любовью, детьми или прибылью.

• У Скорпионов сны обычно научного и образовательного характера,

• Сны Раков связаны с религиозными и карьерными вопросами или же с путешествиями.

Текст: Flytothesky.ru