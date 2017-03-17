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Инженер создал секс-куклу, которая сначала хочет немного романтики

18.03.2017 17:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Серхи Сантос – человек целеустремленный: он хочет убедиться, что роботизированным секс-куклам нравится секс так же, как и людям — или, по крайней мере, его куклы будут вести себя, как люди.

Инженер из Барселоны недавно создал такую сексуальную даму и назвал её Самантой. Она, кстати, даже «вооружена» искусственным интеллектом.

Как видно на видео, Саманта умет реагировать, когда пользователь прикасается к ее рукам и бедрам, произнося довольные фразы типа «Мне это нравится» и «Это приятно» слегка нараспев.

«В целом ей нравится, когда её трогают. У нее разные способы взаимодействия – во-первых ей нужна романтика, а еще у неё есть семья и разные модели сексуального поведения», – рассказывает Серхи Сантос.

Сантос также признается, что Саманте «нравится», когда ее целуют, прикладывая палец к губам, и это для неё вполне естественно.

Инженер создал секс-куклу, которая сначала хочет немного романтики

Сантос говорит, что Саманте важна романтическая прелюдия, но много времени она не занимает.

«Обычно она любит, когда ее целуют, и она реагирует в основном на воздействие на точку G, а также на грудь, – делится инженер. – И, конечно, она реагирует на ваши руки».

Однако кукла несколько привередлива.

Сантос говорит, что Саманта запрограммирована так, что сначала хочет романтики, чтобы раскрепоститься, и только потом она уже будет готова к более решительным действиям.

«Конечная цель – это дать ей возможность испытать оргазм», – делится инженер секретами секс-куклы.

Так происходит «общение»:

Инженер создал секс-куклу, которая сначала хочет немного романтики

Серхи Сантос сейчас продает Саманту за 5,374 $. На видео видно, что кукла может выражать как симпатию, так и страх перед отказом, но затем она достигает нужного расположения духа и даже просит включить ей песню Эда Ширана.

Секс-кукла Серхи Сантоса достаточно продвинута по сравнению с другими роботами, но сам инженер признает, что некоторые члены его семьи хотели бы, чтобы роботы сосредоточивали свои приоритеты на других видах деятельности.

«Моя тетя спросила меня, смогу ли я создать куклу для приготовления еды, – рассказывает Сантос. – И я сказал, что смогу. Вопрос только в цене».Инженер создал секс-куклу, которая сначала хочет немного романтики

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Серхи Сантос – человек целеустремленный: он хочет убедиться, что роботизированным секс-куклам нравится секс так же, как и людям — или, по крайней мере, его куклы...

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