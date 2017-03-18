|
Что гардероб может рассказать о вашем характере?
19.03.2017 13:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Согласитесь, стиль одежды и даже отдельные её предметы уже могут многое рассказать вам о незнакомом человеке. Во внешнем виде отражается наше настроение, характер, темперамент и много личных качеств. С помощью этого теста вы поймёте, кто вы есть на самом деле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласитесь, стиль одежды и даже отдельные её предметы уже могут многое рассказать вам о незнакомом человеке. Во внешнем виде отражается наше настроение, характер,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии