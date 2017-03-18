Тот, кто считает себя «серой мышкой», таким же бесцветным и неинтересным предстает перед окружающими. А что если взять и перестать сравнивать себя с другими, да еще не в свою пользу. Тем более что психологи давно убеждены: привлекательность — это своего рода внутреннее излучение. Кто уверен в себе, тот кажется окружающим более интересным, чем вечно жалеющий себя человек. Итак, вам кажется, что вы — в безвыходной ситуации?





Это не так, из подобных ситуаций всегда есть выход!

Не бойтесь потерять работу

Начните с мысли, что увольнение — это всегда шанс, возможность начать все сначала. Используйте этот шанс, подведя вначале итог сделанному. Задумайтесь: что вы умеете, в какой отрасли сможете улучшить свое образование, овладеть другой специальностью? Составьте план, определяющий шаг за шагом вашу стратегию на ближайшие недели.

Поставьте перед собой вполне конкретные задачи — например, основательно изучить объявления о работе, самому послать резюме в несколько фирм, поинтересоваться в кругу друзей о вакансиях. Важно не изолировать себя от тех, кто вам может дать полезный совет. А может быть, вас и так не вполне удовлетворяла ваша прежняя работа? Теперь самое время подумать о другой. Ведь ваши способности и интересы не ограничены рамками одной специальности. Будьте гибкими, не отказывайтесь моментально от неизвестной вам деятельности, даже менее оплачиваемой. Главное — работа. Начнете — и рано или поздно, вы узнаете о том, что вам повысили жалованье.

Безрадостных браков не бывает

Нередко женщина ожидает от мужчины, что он должен сделать ее счастливой. Это ошибка. Кто недоволен состоянием отношений в семье или любовном союзе, тот и должен начать действовать. Любые отношения , в том числе и семейные, — это своего рода обмен «дашь на дашь». Об этой мудрости из области бизнеса, к сожалению, многие забывают. Ведь даже самая большая страсть не в состоянии выдержать рутины будней: возникает некоторое равнодушие в отношениях, исчезают общие цели.

Подумайте над тем, как дать новые импульсы вашим отношениям, позаботьтесь о предстоящих общих праздниках, о новых темах для разговора. Постарайтесь быть интересными.

Хватит испытывать чувство вины!

Чувство вины возникает, если не соответствуешь ожиданиям окружающих и своим собственным. Партнер, дети, родители, коллеги, друзья — словом, все имеют о вас свои представления, которым полностью никогда не удается соответствовать. Поэтому живите собственными слабостями. И лучше задуматься над их причинами, чем постоянно изводить себя упреками, которые только парализуют волю, не принося никаких положительных изменений. Чаще давайте понять, что вы или не могли, или просто не хотели поступить по-другому. В конце концов тот, кто отвечает за свои действия и поступки, даже не всегда верные, кто хочет исправить ситуацию, тот и находит уважение окружающих.

Не оставайтесь в одиночестве

Кто одинок , тот хочет быть таким. Если вы сами ничего не предпринимаете, чтобы покинуть ваше убежище, вероятно, у вас есть на то весомые причины. Например — лень. Естественно: тот, кто не приглашает к себе гостей, — не толкается в магазинах, часами не простаивает в душной кухне, а после не убирает квартиру. Другая причина — страх перед людьми, которые могут вас обидеть или неправильно понять. Решите, что для вас более ценно: без опасность, отсутствие чувств, покой одиночества или постоянная смена лиц и настроений.

Как уживаться с «предками»

Большинство детей ожидают от своих родителей понимания и терпимости ко всем своим действиям. Однако сами дети не всегда готовы принимать родителей такими, какие они есть. Поэтому «разрешите» родителям жить своими привычками и странностями, а во время очередного обмена «любезностями» объясните: «С вашей точки зрения это возможно, с моей — нет». Говорите такие вещи ровным и спокойным тоном, не вызывая ответной негативной реакции. Идеальных родителей не существует, так же как и нет идеальных детей. Распрощайтесь с мыслью, что родители всегда должны поступать правильно. Постарайтесь обращаться с ними так, как бы вы хотели, чтобы обращались и с вами.

Текст: Flytothesky.ru