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Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат
19.03.2017 15:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
А теперь немного милого медвежьего контента.
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Малыши родились в ноябре, у их мамы Авроры это уже третьи медвежата-близнецы.
В феврале зоопарк организовал медвежатам первую официальную фотосессию, и она получилась просто замечательной.
Посмотрите на эту мордочку!
По словам работников зоопарка, близнецы начали ходить еще в январе, а сейчас они очень любят бегать и карабкаться куда-нибудь повыше.
Они также с удовольствием исследуют новые поверхности, такие как земля и песок на игровом дворике.
Маленькие близнецы – не единственные малыши в семье полярных медведей. В зоопарке есть еще и третий медвежонок, приходящийся близнецам кузеном. Медведица Анана, сестра Авроры, тоже родила в ноябре. На видео её малыш тщетно пытается не заснуть (и терпит неудачу).
Если вам кажется, что в мире все мрачно и грустно, просто посмотрите на этих чудесных существ.
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А теперь немного милого медвежьего контента. Зоопарк города Коламбус в штате Огайо поделился первыми фотографиями своих презабавных пушистых близнецов. Posted by...
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