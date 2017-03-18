А теперь немного милого медвежьего контента. Зоопарк города Коламбус в штате Огайо поделился первыми фотографиями своих презабавных пушистых близнецов.

Малыши родились в ноябре, у их мамы Авроры это уже третьи медвежата-близнецы.

Got a case of the Mondays? Here’s some twin polar bear cub cuteness to brighten your day! Moms and babies are doing well and continue to be monitored 24/7 via remote den cameras. Posted by Columbus Zoo and Aquarium on Montag, 21. November 2016

В феврале зоопарк организовал медвежатам первую официальную фотосессию, и она получилась просто замечательной.





Посмотрите на эту мордочку!





По словам работников зоопарка, близнецы начали ходить еще в январе, а сейчас они очень любят бегать и карабкаться куда-нибудь повыше.

Они также с удовольствием исследуют новые поверхности, такие как земля и песок на игровом дворике.





Маленькие близнецы – не единственные малыши в семье полярных медведей. В зоопарке есть еще и третий медвежонок, приходящийся близнецам кузеном. Медведица Анана, сестра Авроры, тоже родила в ноябре. На видео её малыш тщетно пытается не заснуть (и терпит неудачу).

Если вам кажется, что в мире все мрачно и грустно, просто посмотрите на этих чудесных существ.





Текст: Flytothesky.ru