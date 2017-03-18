﻿ Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат

19.03.2017 15:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

А теперь немного милого медвежьего контента. Зоопарк города Коламбус в штате Огайо поделился первыми фотографиями своих презабавных пушистых близнецов.Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат

Posted by Columbus Zoo and Aquarium on Dienstag, 21. Februar 2017

Малыши родились в ноябре, у их мамы Авроры это уже третьи медвежата-близнецы.

Got a case of the Mondays? Here’s some twin polar bear cub cuteness to brighten your day! Moms and babies are doing well and continue to be monitored 24/7 via remote den cameras.

Posted by Columbus Zoo and Aquarium on Montag, 21. November 2016

В феврале зоопарк организовал медвежатам первую официальную фотосессию, и она получилась просто замечательной.

Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат

Посмотрите на эту мордочку!

Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат

По словам работников зоопарка, близнецы начали ходить еще в январе, а сейчас они очень любят бегать и карабкаться куда-нибудь повыше.

Они также с удовольствием исследуют новые поверхности, такие как земля и песок на игровом дворике.

Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат

Маленькие близнецы – не единственные малыши в семье полярных медведей. В зоопарке есть еще и третий медвежонок, приходящийся близнецам кузеном. Медведица Анана, сестра Авроры, тоже родила в ноябре. На видео её малыш тщетно пытается не заснуть (и терпит неудачу).

Если вам кажется, что в мире все мрачно и грустно, просто посмотрите на этих чудесных существ.

Полюбуйтесь на этих милейших полярных медвежат

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А теперь немного милого медвежьего контента. Зоопарк города Коламбус в штате Огайо поделился первыми фотографиями своих презабавных пушистых близнецов. Posted by...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Простые, но эффектные фокусы, которые удивят друзей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика