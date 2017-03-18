Он предпочитает кофе с молоком? Или с сахаром? Или обожает крепчайший напиток «без всего»? А знаете ли вы, что даже по одной чашке кофе можно определить характер вашего партнера? Во всяком случае, так считает немецкий психолог Христиан Фрейманн, проанализировавший кофейные привычки мужчин. Итак, если он предпочитает:





Молотый кофе, сваренный в кофеварке без сахара

Этот мужчина имеет твердый характер или по крайней мере прилагает достаточно много усилий, чтобы казаться сильной личностью. Он не боится ответственности и не стесняется совершать ошибки. Его жизненный девиз: «Не ошибается тот, кто ничего не делает!»

Молотый кофе с сахаром

Он не любть принимать решения, а любая ответственность заставляет дрожать его коленки. Ему хочется чувствовать рядом крепкое плечо, на которое всегда можно положиться.

Кофе с пенкой

Этот человек живет чувствами. Разум отходит на задний план. Свободное время он предпочитает проводить дома с семьей, а не в шумных барах. У него доброе сердце. Честность — главное качество, которое в нем присутствует.

Кофе с добавленном молока и сахара

Сложный человек, которого легко ранить. Будьте готовы к резким перепадам настроения. А еще его легко растрогать.

Растворимый кофе

Этот мужчина — далеко не эстет. Он любит идти крадчайшим путем, а словам предпочитает дело. Девиз: «Я хочу все!» определяет его поступки.

Кофе без кофеина

Он обладает уравновешенным характером, любит поболтать с друзьями, интересуется буквально всем и вся, но знает обо всем понемножку. Его честолюбие, к счастью, не слишком велико. «Для чего стремиться к карьере? — думает он. — Мне и так живется неплохо».

Текст: Flytothesky.ru