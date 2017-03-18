Далеко не каждая вещь, считающаяся писком моды текущего сезона, будет отлично смотреться на любом человеке, потому смиритесь с такой жизненной несправедливостью и носите то, что вам нравится, а не слепо и неразборчиво следуйте всем модным трендам, превратившись в их жертву. Представьте себе картину: человек, одетый в наимоднейшие модели одежды и претендующий на звание законодателя моды и образец стиля и элегантности, на самом деле являет собой смешное и жалкое зрелище, поскольку одежда ему не идёт, не соответствует его фигуре и возрасту и вообще выглядит на нём неизящно и даже нелепо. А вы замечали за собой такой грешок? Итак, какие же признаки однозначно характеризуют неисправимую жертву моды?

1. Вы носите неудобную одежду





Если вы типичная жертва моды, то вы совершенно не заботитесь о том, как на вас сидит костюм или платье, а просто покупаете его, потому что это модно. Вы всегда приобретаете одежду, которая явно предназначается не для вас. Например, вы не чувствуете себя комфортно в мини-юбке, но упорно идёте и покупаете её.

2. Вы носите одежду, которая вашему типу фигуры не подходит





Если вы не можете похвастаться идеальным и плоским животиком, но всё равно носите тесную джинсовую юбку, то вместо восхищённых взглядов вы получите только снисходительные ухмылки и непонимающее пожимание плечами со стороны большинства людей. Ваше отчаянное желание быть в тренде в данном случае сослужит вам очень дурную службу.

3. Вы пытаетесь трансформировать своё тело в соответствии с последними требованиями моды





Попытки изменить своё тело в соответствии с последними тенденциями – это ещё один яркий признак вашей «модной» зависимости. Например, если в моде худенькие модели, то вы будете изнурять себя голодом и строжайшими диетами, живя только на воде и соках, чтобы заполучить вожделенный минимальный размер. Причём последствия этого вас совершенно не интересуют.

4. Вы упорно носите прошлые модные модели





Если вы по-прежнему, не снимая, носите прошлые супермодные модели, то это тоже характеризует вас, как жертву моды. Вы скупили их тогда, когда они были на пике популярности, и продолжаете их носить сегодня, не понимая, что их время уже прошло.

5. Вы носите чересчур много модных вещей сразу





Когда вы идете на вечеринку, то ваше желание произвести впечатление вполне естественно. Но каким способом? Вы пытаетесь подчеркнуть всё сразу: глаза, ноги, талию. В результате вы напяливаете на себя кучу сверхмодных, но совершенно не сочетающихся друг с другом вещей. Жертва моды часто носит такой микс только для того, чтобы заполучить максимум внимания. Вы его, несомненно, получите, но только не то, которое ожидаете.

6. Вы носите одежду, которая не соответствует вашему возрасту





Существует ряд вещей и их сочетаний, которые из моды не выходят никогда: например, белая рубашка и синие джинсы. В них ваш образ всегда будет беспроигрышным. Тем не менее, почему же вы покупаете то, что скорее подойдёт подростку или, напротив, будет идеально сидеть на вашей маме? Отнеситесь к выбору одежды объективно и реалистично.

7. Вы покупаете вещи, потому что их покупает ваша лучшая подруга





Если ваша подруга купила действительно красивое, открытое платье, а вы немедленно приобретаете себе такое же, даже не думая, как оно будет на вас сидеть, то вы, без сомнения, не только жертва моды, но и человек с синдромом Эллочки-людоедки. Попробуйте подбирать гардероб не по принципу похожести, а скорее по принципу личного комфорта и индивидуальности.

Текст: Flytothesky.ru