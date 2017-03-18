Некоторые закодированные сообщения из прошлого ставят в тупик самую передовую науку современности. Профессиональные криптографы и просто любители-самоучки по сей день соревнуются в том, кому первым удастся (если удастся) разгадать странные послания.

1. Шифр Била

В январе 1820 года к Роберту Моррису, владельцу отеля в Вирджинии, заявился охотник за сокровищами Томас Джефферсон Бил. Он оставил таинственную коробку и исчез навсегда. Двадцать три года спустя, предположив, что Бил, вероятно, мертв, Моррис открыл эту коробку и нашел в ней три закодированных документа, ведущие к сокровищу, стоимостью около 65 миллионов долларов. До сих пор ни один из этих документов толком расшифровать не удалось.

2. Шифр Дорабелла

Английский композитор-самоучка Эдвард Элгар был довольно эксцентричным человеком. Кроме того, его интерес к музыке подкреплялся увлечением ребусами, шифрами и кодами. Одна из его нераскрытых загадок – это письмо, отправленное композитором Доре (Дорабелле) Пенни, дочери одного из его друзей. В письме всего три строчки из 87 символов. Ни один из профессиональных криптографов по сей день так и не смог узнать, что же 40-летний женатый мужчина написал 20-летней девушке в 1897 году.

3. Код Д’Агапеева





В 1939 году Александр Д’Агапеев решил потроллить криптографов публикацией своей книги «Коды и шифры», в которую был включен его личный секретный код, над которым безуспешно бились специалисты. Спустя почти 80 лет кодированное упражнение в конце книги продолжает класть экспертов на лопатки, а сам Д’Агапеев впоследствии кокетливо признавался, что и сам подзабыл ключи к собственному коду.

4. Блиц-шифры

Блиц-шифры – одна из новых загадок века, хотя их предыстория связана с Второй мировой войной. После бомбежки Лондона в стене одного из подвалов были обнаружены документы в ящике. Ящик хранился у потомков нашедшего его человека, пока нынешний владелец наконец не обнародовал документы в 2011 году в надежде расшифровать их. Они датируются 16-17 веком и написаны на странном языке. Было установлено, что одна часть – это презентация чего-то, а другая – пояснительные сноски, но попытки расшифровать сам текст оказались тщетными.

5. Сообщение из голубиной почты

В 2012 году Дэвид Мартин решил отремонтировать викторианский камин в своем доме в городке Блетчингли, графство Суррей. Внутри он обнаружил скелет голубя с маленьким цилиндрическим контейнером, прикрепленным к лапе. В контейнере было хорошо сохранившееся секретное сообщение времен Второй мировой войны, которое британская разведка пытается расшифровать до сих пор, но пока безуспешно.

6. Таман Шуд





В 1948 году на австралийском пляже было найдено тело неизвестного мужчины. В кармане его одежды полиция нашла клочок бумаги с фразой «таман шуд», что на персидском означает «законченный». Клочок был вырван из редкой книги Омара Хайяма 12 века «Рубаи». В результате поисков была обнаружена и сама книга, в которой оказалось кодированное сообщение, конечно же, так и не расшифрованное. Кстати, личность мертвого мужчины в очень приличной одежде установить тоже не удалось.

7. Чаошифр

Чаошифр – шифровальная система, изобретенная Джоном Ф. Бирном, близким другом весьма неоднозначного писателя Джеймса Джойса, который также, казалось, испытывал извращенное удовольствие от написания самой непонятной прозы, известной человечеству. Бирн пытался продать свое устройство различным разведслужбам, настаивая на том, что его изобретение защищено от ошибок, но так никого и не заинтересовал. Тогда он просто опубликовал мемуары, закодированные чаошифром, для будущих поколений.

8. Манускрипт Войнича





Манускрипт Войнича – книга, датирующаяся примерно 1660-ми годами, и это все, что о ней известно. В ней есть раздел, посвященный несуществующим растениям, два раздела о звездах, раздел похожий на книгу рецептов, и раздел с голыми женщинами. Итого 38 тысяч слов неизвестного автора на непонятном языке, и пока ни единой зацепки к разгадке этой тайны.

9. Криптос

Криптос – это работа скульптора Джеймса Сэнборна (1990). Скульптура стоит прямо перед входом в штаб-квартиру ЦРУ, и на ней находятся четыре закодированных сообщения. Сэнборн создал творение, которое сбило с толку величайших кодировщиков разведывательного управления. На сегодняшний день три сообщения более-менее расшифрованы, но 97 символов последней части, известной как К4, пока остаются загадкой.

10. Записки Рики Маккормика





Летом 1999 года в штате Миссури на кукурузном поле было найдено сильно разложившееся тело 41-летнего Рики Маккормика, пропавшего за 3 дня до этого, соответственно, разложиться за 72 часа он просто не мог. Что с ним произошло, осталось тайной, а в его карманах были найдены две скомканные записки с загадочным зашифрованным текстом. Было ли это паролями к видеоиграм или личными заметками – неизвестно, потому что ни один криптограф расшифровать их так и не смог.

Текст: Flytothesky.ru