К сожалению, не все ссоры могут быть скоротечными и несерьезными. Бывает, что простой фразы «прости меня» недостаточно, чтобы сгладить конфликт.





Условно всех ссорящихся людей можно разделить на 4 группы:

1) любители выяснения отношений, которые прекрасно себя чувствуют в состоянии напряжения;

2) во что бы то ни стало избегающие конфликтных ситуаций;

3) торопящиеся побыстрее разрешить проблему, даже если она очень серьезная и требует много времени и сил;

4) молчуны, которым проще обидеться и перестать разговаривать, чем прийти к конструктивному решению совместно с оппонентом.

Известно, что реакции на ссору у мужчин и женщин несколько различаются.

Представители сильного пола чаще стараются избежать неприятных эмоций, чем дамы.

Примирительный секс, конечно, хорош, но, как правило, только для мужчин. Женщины продолжают переживать конфликт даже в момент интимной близости. Мужчины же, напротив, используют секс как инструмент для снятия напряжения.

Как правильно помириться с супругом, близким родственником или другом? 6 простых шагов помогут достичь желаемого в кратчайшие сроки.

Шаг №1. Не торопитесь начинать диалог.

Если оппонент после ссоры находится на взводе, то лучше выждать некоторое время, а уж потом начинать разговор. Даже если вы хотите искренне извиниться, следует сделать это немного позже. Когда эмоции поутихнут, можно подойти к человеку и спокойно предложить поговорить.

Для диалога можно сменить обстановку (например, выйти из дома в кафе или в парк), это только приветствуется.

Помните, что при детях лучше не только не ссориться, но и не вести разговоров о примирении.

Шаг №2. Забудьте о своей правоте.

Задумайтесь о том, что думает человек, с которым вы поссорились. Он ведь тоже считает себя правым. Просто не думайте о предмете ссоры и ее деталях.

Шаг №3. Найдите правильные слова.

Не бойтесь извиняться, если вы действительно неправы. А если никак не хочется признавать свою неправоту? Примите позицию оппонента и выразите это правильными фразами. Например: «Мне так не хотелось расстраивать тебя. Прости за это. Мне кажется, что нет ничего страшного в том, что я не позвал тебя на прогулку. Конечно, я зря так поступил, потому что нет ничего неприятнее, чем обидеть тебя.».

И еще одно правило: никаких предлогов «но». Разве приятно будет слышать близкому человеку «извини, но…»?

Шаг №4. Не огорчайтесь, если человек отреагировал на извинения не так, как вы ожидали.

Далеко не каждый может принять извинения после бурной ссоры. Или примет, но будет настаивать, что вы виноваты и вели себя недостойным образом. Не начинайте снова выяснять отношения и не кричите. Просто молчите и кивайте головой — это поможет свести конфликт на нет.

Шаг №5. Пообещайте, что измените свое поведение.

Дайте понять близкому человеку, что вам не все равно на его чувства и эмоции. Проявите внимательность, нежность, чуткость. Важны тактильные ощущения: прикоснитесь к оппоненту или обнимите его. Обязательно смотрите не в сторону, а именно в глаза. Поинтересуйтесь, все ли хорошо.

Шаг №6. Привлеките стороннего наблюдателя, если конфликт перешел в масштаб катастрофы.

Представитель третьей стороны (обязательно близкий человек, который знаком с вами обоими и может объективно и непредвзято разрешить спор) сможет выслушать, принять точку зрения одного из оппонентов, высказаться по этому поводу и сгладить все острые углы в возникшей ситуации.

Иногда конфликты доходят до такого уровня, что ни самостоятельно, ни при помощи знакомых разрешить его не представляется возможным. Тогда следует обратиться к психологу, причем сразу обеим сторонам спора.

Текст: Flytothesky.ru