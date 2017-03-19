Любящая женщина может не замечать очевидных вещей и жить с абсолютным непониманием того, что все уже далеко не так, как раньше. И по-прежнему звонить любимому человеку, игнорируя скрытые сигналы, которые он посылает вам при каждом разговоре. Ведь не каждый мужчина способен напрямую сказать о том, что все закончилось. Возможно, он вас просто жалеет и надеется, что постепенно вы поймете, что произошло на самом деле.





Вот несколько признаков того, что пора сказать себе «хватит» и оставить отношения позади.

1. Он перестал звонить.

Телефон обычно молчит. А еще партнер стал все чаще игнорировать ваши звонки и не перезванивает на пропущенные вызовы.

Вы все равно продолжаете оправдывать такое поведение, придумывая множество причин: он очень занят, он не в настроении и так далее. На самом деле, если человек очень хочет, то всегда может найти свободную минуту, чтобы связаться с любимой и услышать ее голос.

Нужно сесть и задуматься: как долго любимый мужчина не звонит вам сам? Может, уже целый месяц? В таком случае стоит отложить телефон в сторону и перестать это делать самой. Возможно, он никогда больше не позвонит по вашему номеру.

2. Вы регулярно его оправдываете.

По вашему мнению, все, что сейчас с ним происходит — это временно и обязательно пройдет. Осталось только немного подождать. Вы ищете ему оправдания перед всеми: перед собой, родными или друзьями. К сожалению, ничто не решится и не наладится само собой.

3. Никакой инициативы с его стороны — все исходит от вас.

Проводя с вами мало времени, он не особо переживает. А еще его очень трудно уговорить куда-нибудь вместе сходить. Кино, выставки, поход в ресторан — все его тяготит. Он ссылается на нехватку времени, лень, плохое самочувствие.

4. Мужчина не хочет близости.

Дело не только в сексе, которого у вас, наверняка, не было с ним очень давно. Он не видит необходимости обнять и поцеловать вас при встрече. А еще постоянно говорит, что очень устал. Не желает оставаться на ночь, потому что «дела» и «рано вставать».

5. Вы увидели его в компании с другими женщинами.

Или просто с друзьями. Но он по-прежнему не звонит или не отвечает на ваши звонки. Он даже не удосужился пригласить вас на эту встречу, хотя вы давно знаете всех его знакомых и хотели бы быть в эти минуты рядом.

Текст: Flytothesky.ru