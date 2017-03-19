Счастье и успех являются наиболее важными вещами в нашей жизни. Конечно, для каждого человека понимание счастья индивидуально, но, тем не менее, существует ряд внутренних страхов, которые, как правило, и мешают нам быть успешными и счастливыми. Всё время жить в страхе и стрессе невозможно, поэтому, если вы хотите зажить полноценной и насыщенной жизнью, а также достичь своих целей, наберитесь терпения и начинайте потихоньку избавляться от своих страхов, не позволяя им возобладать над здравым смыслом.





1. Страх одиночества

Все люди нуждаются в общении, следовательно, на протяжении жизни мы стараемся найти «своих» людей, которые будут вдохновлять, радовать и мотивировать нас. Если у вас нет близких друзей или любимого человека, то вам наверняка знакомы такие состояния как грусть и депрессия, которые только усугубляются, когда нас посещает мысль о перспективе жизни в одиночестве. И это первый страх, который вы должны преодолеть. В моментах одиночества есть и свои преимущества . Попробуйте ими воспользоваться себе на благо.

2. Страх обязательства

Некоторые люди остаются одинокими в результате своего собственного сознательного выбора, отвергая любую идею проживания с кем-либо. Они высоко ценят свою свободу и не хотят менять образ жизни и привычки из-за другого человека. Даже если вы предпочитаете жить в одиночку, не пренебрегайте возможностями с кем-то познакомиться. В противном случае, вы можете упустить что-то ценное и важное, а потом будете сожалеть об этом до конца жизни. Перестаньте относиться к людям настороженно и даже враждебно. Возможно, кто-то из них сможет сделать вас счастливым.

3. Страх зрительного контакта

Вы когда-нибудь испытывали замешательство или дискомфорт, глядя людям в глаза? У вас появлялось чувство неловкости и ощущения того, что вы «сканируете» чью-то душу? Запомните, все люди – это существа социальные, потому нет причины бояться такого контакта глаз. Мало того, в некоторых ситуациях он даже весьма полезен: например, на собеседовании или важной встрече. Глядя людям прямо в глаза, вы демонстрируете свою уверенность в себе. Кроме того, вы можете использовать такой контакт как преимущество, если вы, скажем, флиртуете. Так что зрительный контакт – ваш верный помощник в процессе улучшения своей личной и карьерной жизни.

4. Страх перемен

Всё и всегда меняется. С течением лет людям свойственно менять своё окружение, свой образ жизни и другие привычные вещи. В некоторых случаях изменения могут повлиять на вас негативно и стать причиной стресса, поэтому к любым переменам нужно быть готовым. Кстати, бывают и такие ситуации, когда перемены могут стать единственным выходом. Попробуйте отойти от правил, стандартов и стереотипов, к которым вы привыкли, и вы увидите разницу.

5. Страх быть отвергнутым

Этот страх самым мощным образом мешает нам добиться успеха и больших достижений. Например, если вы хотите заполучить работу своей мечты, тогда собеседование неизбежно. Вряд ли вам повезёт, если при этом вы будете испытывать панику и страх. Если вы не можете начать разговор с человеком, который вам нравится, из-за своей застенчивости, то вы рискуете остаться в одиночестве. Да, люди боятся отказа, разочарования, потери надежды и вдохновения. Но, увы, через это ужасное ощущение проходят все. Учитесь принимать любой отказ легко и без боли. Единственное, что вам для этого нужно, – это мужество.

6. Страх смерти

Собственную жизнь нужно оберегать, и это истина. Хотя, одержимость страхом смерти – это не решение. Избежать её, рано или поздно, не удастся никому, потому сейчас просто сосредоточьтесь на жизни, а не рефлексируйте всё время о смерти. Избавьтесь от негативных мыслей, и вы увидите, что быть счастливым не так уж и сложно.

7. Страх публичных выступлений

Выступать перед аудиторией боятся практически все. Это серьёзное искусство, которому учатся на протяжении всей своей жизни. Чтобы стать хорошим оратором, вы должны чувствовать себя комфортно и сохранять спокойствие даже перед небольшими группами слушателей. К сожалению, многие люди сталкиваются с многочисленными проблемами карьерного роста, когда обнаруживают, что они не в состоянии общаться с аудиторией. Учитесь, тренируйтесь, совершенствуйтесь.

Текст: Flytothesky.ru