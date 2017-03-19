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Милейший бэби-спа салон в Австралии
20.03.2017 16:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
После долгого дня вам очень нужна теплая ванна и хороший массаж, чтобы снять усталость и напряжение, особенно если вы младенец.
Бэби-спа салон в австралийском городе Перт предлагает высококлассную гидротерапию и массаж исключительно для маленьких клиентов возрастом до полугода. Кроме того, салон даже может похвастаться собственным запатентованным плавательным приспособлением под названием Bubby. Эти мини-купальни не только выглядят восхитительно, они дают возможность малышам порелаксировать и подготовиться к урокам плавания. Фотографии из спа-центра уже облетели Интернет, а на его страничке в
Заведение
Baby Spa Perth – первый в Австралии спа-салон и массажный кабинет исключительно для младенцев
Здесь малыши могут вволю поплескаться и поплавать в теплом бассейне с мягкими волнами
Спа-салон даже может похвастаться собственным запатентованным плавательным приспособлением Bubby, которое обеспечивает малышам удобство и безопасность
Такой опыт позволяет и родителям, и детям общаться в расслабляющей обстановке
Это очень приятно и комфортно; кроме того, гидротерапия весьма полезна для здоровья крох
В воде дети могут свободно передвигаться, и это помогает им развивать мышцы и укреплять кости
Такие упражнения и водные процедуры также готовят их к занятиям плаванием и даже учат ходить
Ну и давайте будем честными – младенцам в этом мире приходится несладко, и иногда им просто нужно расслабиться
После принятия ванны малышам делают нежный массаж с увлажняющим кожу маслом из виноградных косточек
Вода, в которой они плавают, очищается озоном, который убивает бактерии в бассейнах, но безопасен для детей
На странице Baby Spa Perth в Instagram собралось 11,5 тысяч фоловеров, умиляющихся фотографиями
Подобное заведение является первым в Австралии, однако такие спа-салоны для младенцев уже работают в Англии, Южной Африке и Испании.
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После долгого дня вам очень нужна теплая ванна и хороший массаж, чтобы снять усталость и напряжение, особенно если вы младенец. Бэби-спа салон в австралийском...
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