После долгого дня вам очень нужна теплая ванна и хороший массаж, чтобы снять усталость и напряжение, особенно если вы младенец.

Бэби-спа салон в австралийском городе Перт предлагает высококлассную гидротерапию и массаж исключительно для маленьких клиентов возрастом до полугода. Кроме того, салон даже может похвастаться собственным запатентованным плавательным приспособлением под названием Bubby. Эти мини-купальни не только выглядят восхитительно, они дают возможность малышам порелаксировать и подготовиться к урокам плавания. Фотографии из спа-центра уже облетели Интернет, а на его страничке в Instagram собралось целых 11,5 тысяч фоловеров.

Заведение Baby Spa Perth является первым в Австралии, работающим по международной франшизе. Основатель сети Лаура Севенус также управляет такими спа-салонами для младенцев в Англии, Южной Африке и Испании.

Baby Spa Perth – первый в Австралии спа-салон и массажный кабинет исключительно для младенцев





Здесь малыши могут вволю поплескаться и поплавать в теплом бассейне с мягкими волнами





Спа-салон даже может похвастаться собственным запатентованным плавательным приспособлением Bubby, которое обеспечивает малышам удобство и безопасность





Такой опыт позволяет и родителям, и детям общаться в расслабляющей обстановке





Это очень приятно и комфортно; кроме того, гидротерапия весьма полезна для здоровья крох

В воде дети могут свободно передвигаться, и это помогает им развивать мышцы и укреплять кости





Такие упражнения и водные процедуры также готовят их к занятиям плаванием и даже учат ходить





Ну и давайте будем честными – младенцам в этом мире приходится несладко, и иногда им просто нужно расслабиться





После принятия ванны малышам делают нежный массаж с увлажняющим кожу маслом из виноградных косточек





Вода, в которой они плавают, очищается озоном, который убивает бактерии в бассейнах, но безопасен для детей





На странице Baby Spa Perth в Instagram собралось 11,5 тысяч фоловеров, умиляющихся фотографиями





Подобное заведение является первым в Австралии, однако такие спа-салоны для младенцев уже работают в Англии, Южной Африке и Испании.





Текст: Flytothesky.ru