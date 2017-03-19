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Эти 5 простых вопросов расскажут о том, как сильно вы влюблены

20.03.2017 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Весна — время любви. Окунитесь в тепло и яркие краски, любите и будьте любимы. Дарите своим близким уют, озаряйте их улыбками. И не расстраивайтесь, если не обзавелись второй половинкой, всё впереди!

Наш тест поможет узнать, сколько любви вы сегодня излучаете!Эти 5 простых вопросов расскажут о том, как сильно вы влюблены

 
 
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Весна — время любви. Окунитесь в тепло и яркие краски, любите и будьте любимы. Дарите своим близким уют, озаряйте их улыбками. И не расстраивайтесь, если не...

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