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Эти 5 простых вопросов расскажут о том, как сильно вы влюблены
20.03.2017 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Весна — время любви. Окунитесь в тепло и яркие краски, любите и будьте любимы. Дарите своим близким уют, озаряйте их улыбками. И не расстраивайтесь, если не обзавелись второй половинкой, всё впереди!
Наш тест поможет узнать, сколько любви вы сегодня излучаете!
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Весна — время любви. Окунитесь в тепло и яркие краски, любите и будьте любимы. Дарите своим близким уют, озаряйте их улыбками. И не расстраивайтесь, если не...
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