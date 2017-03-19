Весна — время любви. Окунитесь в тепло и яркие краски, любите и будьте любимы. Дарите своим близким уют, озаряйте их улыбками. И не расстраивайтесь, если не обзавелись второй половинкой, всё впереди!

Наш тест поможет узнать, сколько любви вы сегодня излучаете!