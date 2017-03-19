Сотрудник McDonald’s в городе Дорал (штат Флорида), обслуживал клиентку в мак-драйв, когда произошло несчастье.

Согласно записи видеонаблюдения, предоставленной полицией Майами, их сотрудница потеряла сознание в своей машине возле мак-драйва, а 22-летний сотрудник McDonald’s Педро Вилория не растерялся и начал действовать.

Клиентка McDonald’s с двумя детьми на заднем сиденье оплатила свой заказ и внезапно потеряла сознание. Педро Вилория, обслуживающий её, сказал, что рассчитавшись с женщиной, он заметил, что у нее проблемы с дыханием, ее нога соскользнула с тормоза, и машина начала катиться вперед.





«В тот момент я подумал о том, что нужно спасать её жизнь, – рассказывает Педро. – Я видел, что она задыхается и издает хрипящие звуки, и сразу понял, что что-то не так».

Прежде чем внедорожник женщины врезался в бордюр, Педро Вилория помчался в зал ресторана за помощью и в поисках клиентов-медиков, а затем парень выпрыгнул в окно мак-драйва, чтобы помочь потерявшей сознание женщине.

В ресторане также был работник пожарной службы Майами, который незамедлительно предложил свою помощь. «Пожарные – это настоящие герои, – говорит Педро Вилория. – А я просто разговаривал с детьми и убеждал их, что все будет хорошо».





Медики, бывшие в McDonald’s, оказали женщине первичную медицинскую помощь и применили автоматический внешний дефибриллятор, чтобы вернуть её к жизни. Спасатели говорят, что потом её доставили в местную больницу в критическом состоянии, но женщина жива.

После инцидента McDonald’s сделал официальное заявление для местного ТВ:

«В первую очередь, наши мысли и молитвы с офицером полиции и её семьей в это трудное для них время. Весь наш коллектив, вся огромная семья McDonald’s, гордится Педро. Он отличный работник, поэтому мы не были удивлены тем, что он принял срочные меры и прыгнул в окно, чтобы спасти пострадавшую».

«И он был не единственным членом команды, который сыграл ключевую роль в её спасении и предоставлении необходимой медицинской помощи. Второй сотрудник, который попросил остаться неназванным, помог при первичных реанимационных действиях. Их молниеносная реакция и действия оказались критически важными для спасения жизни сотрудника полиции».

Текст: Flytothesky.ru