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Собака усыновила тигрят, отвергнутых их матерью

20.03.2017 16:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Обычно малайские тигрята растут при матери около полутора лет, учась у неё самостоятельно охотиться и выживать. Но когда в зоопарке Цинциннати у тигрицы родились малыши, у неё не проснулся материнский инстинкт, и она полностью их игнорировала.

Три детеныша родились 3 февраля, но сотрудники зоопарка вскоре поняли, что им придется вмешаться в процесс, так как тигрица-мать не проявляла к своим детям никакого интереса. С момента рождения тигрят персонал буквально круглосуточно ухаживал за крошками, чтобы накормить их и отслеживать их состояние. Однако есть еще кое-что, что необходимо тигриным младенцам, а люди им это дать не в состоянии.

Собака усыновила тигрят, отвергнутых их матерью

Тигрятам необходимо учиться взаимодействовать с другими тиграми, и им нужен теплый и пушистый бок, к которому можно прижиматься, поэтому зоопарк привлек к воспитанию тигрят по имени Чира, Батари и Иззи австралийскую овчарку Блейкли, и они моментально поладили. «Блейкли больше, чем просто большая теплая подушка для малышей. Блейкли – это взрослый человек в помещении».

Собака усыновила тигрят, отвергнутых их матерью

«Он учит их тигриному этикету поведения и одергивает детей, когда они становятся слишком грубыми или агрессивными, – говорит Дон Страссер, заведующий «детского отделения» в зоопарке Цинциннати. – Это то, что люди сделать не в силах».

Собака усыновила тигрят, отвергнутых их матерью

«Моя команда может кормить и ухаживать за тигрятами, но мы не можем научить их разнице между игровыми укусами и предупредительными. Теперь это задача Блейкли, – рассказывает Страссер. – Это короткое время, проведенное с собакой в раннем возрасте, поможет тигрятам выучить правильные поведенческие модели, когда они в будущем будут общаться с тиграми в других зоопарках».

На видео вы можете увидеть, как пёс Блейкли стал родителем для трех тигрят.Собака усыновила тигрят, отвергнутых их матерью

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Обычно малайские тигрята растут при матери около полутора лет, учась у неё самостоятельно охотиться и выживать. Но когда в зоопарке Цинциннати у тигрицы родились...

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