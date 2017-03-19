Если теория большого взрыва верна, можно считать, что Вселенная и вся зародившаяся в ней жизнь – это одна большая счастливая случайность, ровно как и явления эволюции и естественного отбора. Можно даже утверждать, что каждый родившийся на Земле человек является результатом подобной счастливой случайности. Для вас мы выбрали 8 непреднамеренных открытий, которые изменили мир к лучшему. Возможно, не стоит корить себя за все совершаемые ошибки, ведь они могут внезапно обнаружить настоящую ценность для человечества!

1. Пенициллин





В 1928 году врач шотландского происхождения Александр Флеминг, исследуя в своей лаборатории вирус гриппа, заметил, что один из образцов бактериальных культур оказался заражен грибком. Большинство ученых бы попросту выбросило испорченный материал, однако Флемминг поступил иначе. При более внимательном рассмотрении он заметил чистое кольцо вокруг грибка, указывающее на его токсическое действие в отношении стафилококков, находящихся в чашке Петри. Флеминг изолировал плесень Penicillium и назвал лекарство, сделанное на ее основе, «пенициллин». Впоследствии он был удостоен за свое открытие Нобелевской премии.

2. Нержавеющая сталь





Обучавшись работе на сталелитейном заводе с 12 лет, Гарри Бреарли к своим 30 годам стал настоящим экспертом и ведущим исследователем в области промышленной химии. В 1912 году он разрабатывал состав легированной стали – смеси железа и других металлов, способной противостоять трению внутри перегретого ствола винтовки. Экспериментируя, Бреарли заметил, что один из сплавов по-прежнему оставался блестящим и ярким, в то время как остальные ржавели. Проанализировав его состав, он нашел точную формулу нержавеющей стали.

Бреарли пытался убедить свое начальство наладить производство столовых приборов с использованием нового сплава, но его предложение было отвергнуто как потенциально убыточное. Однако в конечном счете изобретатель был признан создателем одного из наиболее важных металлов 20-го века.

3. Свитки Мертвого моря





В 1947 году два бедуинских пастуха вели козлов через выжженные холмы Кумрана возле Мертвого моря. Погнавшись за отбившимся от стада животным, один из пастухов чуть не упал в глубокую пещеру на склоне холма. Осторожно спустившись в нее, он наткнулся на несколько герметично закрытых глиняных горшков, внутри которых находились потрепанные рулоны папируса. Чуть позже почерневшие от времени свитки были проданы бедуинами иерусалимским антикварам по несколько долларов за штуку.

Изучение купленных листов папируса учеными-историками из Еврейского Университета в Иерусалиме показало, что тексты, которые содержат свитки, представляют собой ранние издания Библии.

Вернувшись в Курман, археологи и бедуинские исследователи обнаружили еще 10 пещер, содержащих сотни полных свитков и их фрагментов, написанных на иврите, арамейском и греческом языках и включающих самые ранние известные копии библейских текстов. Драгоценные папирусы были помещены в пещеры более 2000 лет назад.

4. Виагра





Многие не знают, что знаменитая фармацевтическая компания Pfizer никогда не ставила целью вылечить эректильную дисфункцию. Изобретение виагры было, по сути, чудесной случайностью. Исследователи Pfizer тестировали партию нового лекарства от стенокардии под названием UK-92480, когда во время проб исследуемые мужчины начали сообщать о возникновении некоторых… побочных процессов, происходящих с их телом. Дальнейшие испытания показали, что UK-92480 тормозит производство фермента, нарушающего механизм эрекции. Переименованные в виагру, чудо-таблетки стали самым быстропродаваемым препаратом всех времен и сделали множество мужчин намного счастливее.

5. Липучка





Как-то раз швейцарский инженер Джордж де Местраль прогуливался со своей собакой в предгорьях Альп. Возвращаясь домой, хозяин заметил, что шерсть питомца покрыта грудой колючих травянистых «заусенцев».

Любознательный де Местраль внимательно рассмотрел прилипшие к собачьей шерсти частицы под микроскопом, пытаясь понять, как природе удалось создать подобную цепкость. Её причиной оказались крошечные крючки, мгновенно прикрепляющие семена растения к шерстяной поверхности. Будучи по профессии инженером-электриком, а не модельером, де Местраль тем не менее провел следующие восемь лет в исследованиях и разработке одежной застежки на основе своего случайного открытия. Первый ее прототип был изготовлен из хлопка, а затем – нейлона. Изобретение дебютировало в Нью-Йорке на показе мод 1959 года и с тех пор пользуется огромной популярностью по всему миру, в том числе и среди разработчиков из НАСА.

6. Эскимо





Идея мороженого на палочке кажется настолько простой, что и ребенок мог бы до нее додуматься. На самом деле именно так и вышло. Зимой 1905 года 11-летний Фрэнк Эпперсон вечером оставил на крыльце стакан фруктовой газировки, в котором также осталась палочка, для перемешивания напитка. На следующее утро мальчик вытащил из стакана первое в мире эскимо.

Эпперсон начал продавать свое случайное изобретение только 18 лет спустя. Людям немедленно пришлось по вкусу новое угощение и Фрэнк решил бросить работу агента по недвижимости, чтобы запатентовать и торговать своими ставшими всемирно известными лакомствами.

7. Рентгеновские лучи





В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген, малоизвестный немецкий физик, исследовал катодные лучи. В те дни никто ничего не знал об электронах или излучении. Рентген пускал через вакуумные трубки ток с высоким напряжением и был удивлен, обнаружив, что хотя он и закрыл трубы листами черного картона, некоторые невидимые лучи все равно были в состоянии сквозь них воздействовать на чувствительный экран, находящийся в нескольких метрах.

Вскоре Рентген открыл, что необычные лучи могут также быть запечатлены на фотопластинах. Используя для пробы руку своей жены (экий джентльмен!), ученый получил изображение ее костей: лучи легко проходили через кожу и мышцы, но блокировались костной тканью и металлом. Впервые люди смогли заглянуть внутрь человеческого тела, не берясь за скальпель.

Рентген получил Первую Нобелевскую премию по физике в 1901 году.

8. Пиво





Никто не знает, кто именно изобрел первое пиво. Люди впервые начали осваивать обработку зерна около 10 000 лет назад в Месопотамии. Изначально хлебные изделия были пресными, плоскими и жесткими. Но иногда зерна намокали, становясь пищей для естественных дрожжей, производящих спирт в качестве побочного продукта. В какой-то момент древние пекари должны были заметить, что именно ферментированные подобным образом зерна становятся основой пышных буханок хлеба. Несколько предприимчивых (и немного безумных) людей, вероятно, также решили глотнуть странной пены, образующейся в процессе ферментации… И открыли для себя пиво!

Некоторые антропологи и археологи даже предполагают, что именно пиво, а вовсе не хлеб, было первоначальной причиной возникновения сельского хозяйства. Хлеб, как утверждают некоторые, был просто удобным побочным продуктом, получаемым в стремлении сделать пиво повкуснее.

Текст: Flytothesky.ru