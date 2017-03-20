Для многих людей умение играть на музыкальном инструменте – задача не из приоритетных. Обычно это откладывается как-нибудь на потом, или же человек убеждает себя в том, что чтобы стать хорошим музыкантом, требуется самоотверженность и сила воли, которых многим как раз и не хватает. Конечно, становиться виртуозом необязательно, но преимущества обучения игре очевидны и неоспоримы. В чем же они состоят?





Обучение игре на музыкальном инструменте активно развивает мозг

Нейрофизиологи из Университета Южной Калифорнии недавно провели исследование, посвященное изучению воздействия музыкального образования на социальное, эмоциональное и когнитивное развитие детей. Результаты показывают, что оно значительно ускоряет развитие аудиального восприятия и улучшает мозговую деятельность.

Ведущий автор исследования Ассал Хабиби поделилась итогами работы своей команды:

«Полученные результаты говорят о том, что группа детей, обучающаяся музыке, по сравнению с двумя другими группами, была более точна в восприятии и обработке звуков».

Обучение музыке очень тренирует мозг как мышцу. Это также было доказано исследователями медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в Бостоне. Они обнаружили, что у мужчин-музыкантов мозг большего объема, нежели у мужчин без какой-либо музыкальной подготовки.

В мозге устанавливаются определенные взаимосвязи

Конечно, мы не будем утверждать, что люди, умеющие играть на музыкальном инструменте, способны читать мысли; однако в тех частях мозга, которые отвечают за воспроизведение музыки и социальное познание, существует реальная согласованность в работе. Исследование, проведенное в Берлине в 2012 году, показало, что у гитаристов, играющих в группе, существует невероятная синхронизация мозговой деятельности во время игры и даже перед ней.

Другое исследование рассматривало «нейронную основу творчества» путем сканирования мозга импровизирующих гитаристов. В результате было обнаружено, что во время игры эти гитаристы моментально деактивируют ту область мозга, которая связана с осознанными мыслями.

Великий музыкант может сыграть сложный музыкальный отрывок так, что он будет казаться проще и доступнее, чем он есть. Факт остается фактом, но игра на инструменте часто отключает осознанные усилия в мозге.

Более симметричная мозговая деятельность

Если игра на гитаре развивает возможности левой руки (и правой для левшей), то пианисты учатся играть на 88 клавишах двумя руками. Обучение игре на фортепиано с раннего возраста оказывает удивительное воздействие на развитие мозга; это приводит к тому, что мозговая деятельность мозга становится более симметричной.

Пианистам приходится преодолевать качество, присущее подавляющему большинству людей, у которых обычно одна рука доминирует над другой, что обусловливается центральной (или роландовой) бороздой мозга, которая определяет, какая рука, собственно, является доминирующей.

Пианисты отличаются от этого большинства людей, поскольку мозг их перестает отдавать предпочтение одной из рук, отчего деятельность его более симметрична и более эффективна. Это также заставляет нас задуматься о том, действительно ли все ударные инструменты, которые связаны с работой обеих рук, имеют одинаковый эффект, скажем, для барабанщиков.

Не обязательно быть гением, достаточно просто уметь играть на чем-либо

Итак, если вы хотите улучшить работу собственной головы, вот вам готовый рецепт – начинайте учиться играть на музыкальном инструменте, чтобы усилить и усовершенствовать нейронные связи в мозге. Для этого не нужно обладать действительно выдающимся талантом, ведь умение воспроизводить музыку может просто стать приятным увлечением, приносящим пользу.

Текст: Flytothesky.ru