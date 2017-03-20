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Вот почему с Рыбами так нравится всем дружить

20.03.2017 22:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Рыбы — очень непростой знак. Дело в том, что они могут прожить жизнь в 2-х крайностях — либо в бесплодных мечтаниях о лучшем завтрашнем дне, либо — в неизлечимом трудоголизме.

Вот почему с Рыбами так нравится всем дружить

Понятно, что ни первое, ни второе совершенно не подходит для семейной жизни. Рыбы могут стать всем или ничем. Здесь все дело в их решительности, силе воли (к слову, слабоватой), напористости и в тех, кто с ними рядом. Да-да, рыб можно и нужно воспитывать. Они легко обучаются и не склонны к предрассудкам. Но помните, что и обидеть рыб очень просто. Конечно, они не покажут вам сразу свою обиду, но когда она накопится — разразится огромный скандал, как вам покажется, из-за сущей ерунды. Та же история и с ревностью, хотя рыбы не очень страдают этим пороком. Но сами будут не раз вас провоцировать легким флиртом на стороне. Ну не могут они безучастливо пройти мимо восторженных (ими же) глаз. А всему виной их большое человеколюбие и сочувствие.

Рыбы участливы и при этом умеют надежно хранить секреты – словом, идеальные друзья. Чем многие, скажем откровенно, и пользуются. В связи с этим у рыб часто могут случаться приступы угрюмости и плохого настроения (надо же куда-то деваться всему негативу, который на них радостью сбрасывают.) В этом случае нужно постараться развлечь рыб. Желательно – чем-то прекрасным: театр, концерт, выставка. Рыбы – чувствительные натуры и очень быстро приходят в гармоничное состояние, если оказываются поблизости с чем-то поистине замечательным. Устройте им праздник души. А еще лучше – станьте им сами! И сделайте ваш дом местом, в котором всегда чисто, уютно, красиво и тепло. Тогда рыбы будут стремиться домой (даже если течение против них) всегда и отовсюду.Вот почему с Рыбами так нравится всем дружить

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Рыбы — очень непростой знак. Дело в том, что они могут прожить жизнь в 2-х крайностях — либо в бесплодных мечтаниях о лучшем завтрашнем дне, либо — в...

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