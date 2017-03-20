Что такое «сепарация», и зачем она нужна?





Пока ребенок находится в материнской утробе на полном жизнеобеспечении своей родительницы, его нельзя считать полноценно сформировавшимся индивидуумом. В процессе родов происходит первичное отделение малыша от матери, ребенок становится отдельной ячейкой общества. Проходя сложный этап рождения, он получает первый в жизни опыт преодоления трудностей, делает важные шаги на пути к самостоятельности. Именно поэтому роды – такой ответственный момент. Если что-то пойдет не так, это может негативно отразиться на становлении всей личности в будущем.

Ведь как это бывает? Мама не смогла разродиться, и процесс решили провести без активного участия ребенка, посредством кесарева. Еще хуже, когда после родов малыша изолируют от мамы по медицинским причинам. При таком раскладе ребенку в дальнейшем тяжело правильно пройти стадии сепарации, он рискует застрять на каком-то отдельном периоде, так и не познав настоящей свободы. На энергетическом уровне он останется в связке с матерью, что помешает обоим обрести счастье в личной жизни. Либо не сможет полностью реализовать свой потенциал, так как не научится бороться за свое «я», жить собственным ресурсом.

Предлагаем рассмотреть основные стадии сепарации мужчины. Возможны ли застревания психики на какой-то из стадий, и как это влияет на картину мира мужчины уже в зрелом возрасте?

4 стадии сепарации мужчины от матери

1. Стадия симбиоза: мама – бог

Даже после рождения ребенок пребывает в полной зависимости от матери, которая его кормит, моет, укладывает спать и всячески балует поцелуями. Здесь нужно помнить: задаривать малыша любовью – прекрасно, важно уметь вовремя остановиться. Есть женщины, которые продолжат относиться к 30-ти летним сыновьям, как к младенцам, всячески уберегая последних от любого вида проявления самостоятельности. Они дуют им на ранку, переживают, чтобы сыночка не перетрудился и всячески сюсюкаются.

Мужчина, застрявший на этой стадии, впоследствии вырастает большим и избалованным ребенком, который смотрит на женщину снизу вверх, стараясь приклеиться к ее юбке. Естественно, эта врожденная инфантильность в реальной жизни ляжет мертвым грузом на маму или будущую партнершу, такой мужчина никогда не станет поддержкой.

2. Подростковая стадия: мама – убежище

Когда ребенок превращается в подростка, он чувствует потребность познать такой удивительный и чуточку опасный окружающий мир. Он выходит из дома навстречу приключениям, а потом возвращается под крыло мамы, которая и покормит, и приласкает. Если мужчина застрял на этой стадии, он начинает вести себя по типу маятника, о таких говорят «не наигрался».

Производя впечатление шебутных и мечтательных подростков, полных жизненных сил, такие мужчины, увы, не склонны брать на себя ответственность. Они могут привлечь женщину полетом своей фантазии, творческим гением или страстью к путешествиям. Но чего точно никогда не смогут дать – так это уверенности в сегодняшнем дне. Оперируя подростковой психологией, такой мужчина всегда будет убегать от серьезных проблем и жизненных выборов, держа женщину на коротком поводке и ничего не предлагая взамен. «Люблю – не люблю», «хочу быть рядом – мне нужна свобода», «уйти или остаться»? Именно этот тип взрослых мальчиков часто изменяет своим спутницам в поиске новых впечатлений и ощущений, после чего снова возвращается в лоно семьи, пытаясь обрести уютную гавань.

3. Стадия конфронтации: мама – не авторитет

В этот период подросток пытается усилить свое «я» через обесценивание матери. Он то и дело нарывается на скандалы, проявляет непослушание, лишь бы выйти из-под родительского контроля, получить какой-никакой самостоятельный жизненный опыт. Если мальчику так и не удалось преодолеть эту стадию сепарации, он сохраняет нигилистическое представление о женщинах даже во взрослой жизни. Как это проявляется?

Мужчина исповедует философию «все дамы – дуры», относится к женскому полу с пренебрежением и затаенными обидами. Такой тип мужчин пытается использовать женщину, смотрит на нее сверху вниз, не брезгует оскорбительными шуточками и всячески выставляет напоказ свой шовинизм, мол, «я главный, так что иди на кухню, женщина». Как вы уже догадались, с таким экземпляром крайне сложно выстроить долговременные отношения, вас изначально не будут воспринимать как равную, потому разрыв неизбежен.

4. Стадия автономии: мама – союзница

Эта стадия сепарации по-хорошему должна завершиться годам так к 18-21. Что несет в себе данный виток развития? Мама перестает казаться глупой и ничего не смыслящей, но и не воспринимается каким-то божеством. Мужчина благодарен ей за свое рождение и заботу, признает равенство и не стыдится любви к ней. Но принимает решение вылететь из гнезда, чтобы жить собственной жизнью.

На этом этапе мальчик превращается в мужчину, самостоятельного и умеющего брать на себя ответственность. Мама перестает быть главной женщиной его жизни, это право передается партнерше, с которой он старается выстроить близкие, доверительные и любящие отношения. Женщина теперь – партнер, соратник и вдохновение, ее личность больше не обесценивается.

Стадия автономии является целью процесса сепарации, так как открывает мужчине внутренний ресурс и энергию для действий. К сожалению, по ряду вышеописанных причин ее достигают совсем немногие, но в наших руках все изменить.

Текст: Flytothesky.ru