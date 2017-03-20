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Польша запустит акцию "выходные за полцены" для туристов
21.03.2017 10:59 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство спорта и туризма Польши вместе с Национальной туристической организацией запустит акцию для путешественников под названием "Выходные за полцены", говорится во сообщении Минспорта страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция запланирована с 31 марта по 2 апреля. Эти дни в Польше обойдутся туристам вдвое дешевле обычного.
Для того, чтобы выбрать места, которые предложат скидки для путешественников,
Мероприятие проводится в Польше уже второй год. В 2016 году за "уцененный" уик-енд страну посетили более 60 тысяч путешественников. В этом году Минспорта Польши ожидает увеличение потока туристов до 100 тысяч за одни выходные.
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В мероприятиях по привлечению туристов принимают участие сотни гостиниц, хостелов, ресторанов, кафе, музеев и других объектов.
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