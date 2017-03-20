МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство спорта и туризма Польши вместе с Национальной туристической организацией запустит акцию для путешественников под названием "Выходные за полцены", говорится во сообщении Минспорта страны.



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Акция запланирована с 31 марта по 2 апреля. Эти дни в Польше обойдутся туристам вдвое дешевле обычного.

Для того, чтобы выбрать места, которые предложат скидки для путешественников, подготовлена специальная карта . В акции принимают участие сотни гостиниц, хостелов, заведений общепита, музеев и других объектов.

Мероприятие проводится в Польше уже второй год. В 2016 году за "уцененный" уик-енд страну посетили более 60 тысяч путешественников. В этом году Минспорта Польши ожидает увеличение потока туристов до 100 тысяч за одни выходные.