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Польша запустит акцию "выходные за полцены" для туристов

21.03.2017 10:59 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство спорта и туризма Польши вместе с Национальной туристической организацией запустит акцию для путешественников под названием "Выходные за полцены", говорится во сообщении Минспорта страны.

Польша запустит акцию "выходные за полцены" для туристов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Акция запланирована с 31 марта по 2 апреля. Эти дни в Польше обойдутся туристам вдвое дешевле обычного.

Для того, чтобы выбрать места, которые предложат скидки для путешественников, подготовлена специальная карта. В акции принимают участие сотни гостиниц, хостелов, заведений общепита, музеев и других объектов.

Мероприятие проводится в Польше уже второй год. В 2016 году за "уцененный" уик-енд страну посетили более 60 тысяч путешественников. В этом году Минспорта Польши ожидает увеличение потока туристов до 100 тысяч за одни выходные.

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятиях по привлечению туристов принимают участие сотни гостиниц, хостелов, ресторанов, кафе, музеев и других объектов.

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