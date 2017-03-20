Нередко высокоинтеллектуальные люди считаются чуть ли не суперменами, которым не знакомы проблемы простых смертных, и им якобы многое подвластно, так как их продвинутый мозг способен просчитать и разрешить любую жизненную ситуацию. Однако в реальности все совершенно иначе, поскольку независимо от того, насколько высок у человека уровень IQ, он все же, в конце концов, просто человек.





Возможно, интеллектуалы сражаются с препятствиями, которые несколько отличаются от проблем остального мира, но тем не менее все же остаются проблемами, только с иной степенью сложности. Если вы очень умный человек, такие преграды и непонимание со стороны окружающих могут заставить вас почувствовать себя в некоторой изоляции. Проверьте себя на то, насколько вам присущи следующие проблемы, выдающие в вас высокий интеллект.

1. Пустые разговоры вас утомляют

Вам может быть сложно поддерживать пустые разговоры о банальных и примитивных вещах, так как ваш мозг работает на другой волне и ему более интересны иные темы, например, наука, искусство, философия. Согласитесь, пустые разговоры вряд ли эти сферы затрагивают. В результате вы понимаете, что тратите свое время на беседы без смысла, в основном состоящие из избитых фраз. Вам нужен в этом случае единомышленник, который будет подбрасывать вам идеи и темы, мотивирующие к обсуждению и дискуссиям.

2. Вы больше думаете, нежели говорите

Поскольку ваш мозг «подключен» к поиску максимального количества ответов и решений какого-либо вопроса, вам требуется больше времени, чем человеку среднего интеллекта, чтобы высказать свою точку зрения или сделать выводы. Более того, если в вас нет полной уверенности в том, что вы нашли правильный ответ или удачное решение, вы не будете вообще ничего озвучивать. Ваша личная проблема в том, что большинство окружающих людей не знают, как организован ваш мыслительный процесс, и они считают вас странным, замкнутым или отстраненным.

3. Ваша работа может быстро вам наскучивать

Ваш мозг испытывает потребность постоянно прорабатывать новые и перспективные идеи и проекты, потому любая некогда увлекательная работа может однажды превратиться для вас в обычную и скучную, так как вы уже исчерпали все возможности для творчества. Тогда эта работа начинает приносить одни мучения и навевать тоску. Тем более, ваш босс вряд ли станет потакать вашим желаниям, ведь он просто хочет видеть рабочие задачи выполненными.

4. У вас иногда случается паралич действия

Сложно быть человеком мыслящим в мире, где преобладают честолюбивые и пробивные люди, ценящие действия больше, нежели инновационные идеи. А поскольку вы чрезмерно поглощены именно такими идеями, то импульс к действию у вас далеко не всегда срабатывает. К сожалению, люди склонны ошибочно воспринимать эту черту как неповоротливость, негибкость и даже проявление лени, потому вы постоянно чувствуете себя недооцененным.

5. Вас считают социально неприспособленным

Ваша следующая проблема – это закономерный результат проблем предыдущих. Если вам дискомфортно во время пустых разговоров, если вы предпочитаете промолчать в случае своей неуверенности в чем-то, когда вас не вдохновляют старые и избитые идеи, или если вы предпочитаете рождать идеи, а не реализовывать их, то люди наверняка будут характеризовать вас социально неприспособленного человека. Подобное отношение вас расстраивает, и вы еще больше замыкаетесь и отстраняетесь.

6. Вам сложно влюбиться

Наконец, ваши требования к любви и ожидания от неё заметно завышены, чем у среднестатистических людей. Поскольку вы гораздо более осторожны, аналитичны и независимы, нежели остальные, то и потенциальных партнеров вы рассматриваете безэмоционально и прагматично, что нередко превратно истолковывается. Помимо этого, иногда вам не хватает спонтанности, отчего объект вашего внимания слишком быстро теряет интерес к вам.

Как бы не выглядели ваши каждодневные вызовы и проблемы, не позволяйте им замедлять ваш рост и развитие. Попробуйте поработать над тем, чтобы больше и лучше самовыражаться и преподносить себя окружающим и дать им шанс лучше понять ваши потребности. Вполне возможно, что именно таким путем вы отыщете больше точек соприкосновения с социумом.

Текст: Flytothesky.ru