Иногда сама порода собаки предполагает жестокость и агрессию. В их генах отсутствует спокойствие, покладистость и терпеливость. Такие собаки способны напасть на человека без видимых причин.

1. Преса канарио





Эта собака обладает мощной мускулатурой, развитыми мышцами лап и огромными клыками. Представители этой породы не впечатляют ростом или весом, но это не мешает им свалить человека с ног и перегрызть ему глотку. Преса канарио, выведенная на Канарских островах, часто используется для охраны, поэтому ее с самого молодого возраста учат нападать на всех подозрительных личностей. Порода отличается бесстрашием и мертвой хваткой.

2. Папильон





Эта маленькая декоративная собачка со смешными ушками обладает по-настоящему сложным характером. Она может прокусить человеку руку или палец. Небольшие по размерам челюсти не позволяют папильону нанести смертельные укусы в шею, но от этого не становится легче. Такая порода очень быстро раздражается, заливается громким противным лаем, потом резко нападает на жертву и кусает ее. Особенно стоит беречь детей, ведь папильон терпеть не может игры и объятия. Из-за кажущейся безобидности дети воспринимают эту собачку за пушистую безобидную игрушку, но папильон быстро демонстрирует, кто в доме хозяин. Неоднократно эти милые собачки нападали на прохожих во время прогулки, поэтому настоятельно рекомендуется выгуливать папильонов в намордниках.

3. Питбуль





Порода, выведенная в США, печально известна своим бесстрашием и жестокостью. Питбули всегда жаждут крови, они выносливы и мускулисты, могут без проблем справиться как с более крупной собакой, так и с человеком. Обычно питбули кусают в шею, стараясь перегрызть сонную артерию. Мертвая хватка – обычное для питбуля оружие. Эти собаки нападают первыми, им не нужен повод. Широко используются для проведения собачьих боев, ведь эта порода была специально выведена для этой азартной игры.

4. Ротвейлер





Такие собаки могут весить до 60 кг, поэтому им не страшен никакой противник. Порода была выведена в Германии, ее основной задачей была охрана, поэтому ротвейлеры часто используются в роли сторожевых собак. Ротвейлер – настоящий собственник, поэтому лучше не заводить никаких других домашних животных.

5. Немецкая овчарка





Эта собака особенно ценится из-за своего развитого интеллекта, наблюдательности и силы. Овчарки помогают искать преступников, находят пакеты с наркотиками, предотвращают теракты. Они легко обучаются различным командам. Но от клыков этой породы пострадало немало людей. Как правило, овчарка не нападает без причины. Из-за неправильной дрессуры были фатальный случаи, когда овчарка загрызала своего же хозяина. Часто во время преследования преступника овчарка наносила ему смертельные укусы. Поэтому каждому дрессировщику следует внимательно подходить к тренировкам.

Текст: Flytothesky.ru

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