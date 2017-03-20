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5 самых злых пород собак

21.03.2017 14:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда сама порода собаки предполагает жестокость и агрессию. В их генах отсутствует спокойствие, покладистость и терпеливость. Такие собаки способны напасть на человека без видимых причин.

1. Преса канарио

5 самых злых пород собак

Эта собака обладает мощной мускулатурой, развитыми мышцами лап и огромными клыками. Представители этой породы не впечатляют ростом или весом, но это не мешает им свалить человека с ног и перегрызть ему глотку. Преса канарио, выведенная на Канарских островах, часто используется для охраны, поэтому ее с самого молодого возраста учат нападать на всех подозрительных личностей. Порода отличается бесстрашием и мертвой хваткой.

2. Папильон

5 самых злых пород собак

Эта маленькая декоративная собачка со смешными ушками обладает по-настоящему сложным характером. Она может прокусить человеку руку или палец. Небольшие по размерам челюсти не позволяют папильону нанести смертельные укусы в шею, но от этого не становится легче. Такая порода очень быстро раздражается, заливается громким противным лаем, потом резко нападает на жертву и кусает ее. Особенно стоит беречь детей, ведь папильон терпеть не может игры и объятия. Из-за кажущейся безобидности дети воспринимают эту собачку за пушистую безобидную игрушку, но папильон быстро демонстрирует, кто в доме хозяин. Неоднократно эти милые собачки нападали на прохожих во время прогулки, поэтому настоятельно рекомендуется выгуливать папильонов в намордниках.

3. Питбуль

5 самых злых пород собак

Порода, выведенная в США, печально известна своим бесстрашием и жестокостью. Питбули всегда жаждут крови, они выносливы и мускулисты, могут без проблем справиться как с более крупной собакой, так и с человеком. Обычно питбули кусают в шею, стараясь перегрызть сонную артерию. Мертвая хватка – обычное для питбуля оружие. Эти собаки нападают первыми, им не нужен повод. Широко используются для проведения собачьих боев, ведь эта порода была специально выведена для этой азартной игры.

4. Ротвейлер

5 самых злых пород собак

Такие собаки могут весить до 60 кг, поэтому им не страшен никакой противник. Порода была выведена в Германии, ее основной задачей была охрана, поэтому ротвейлеры часто используются в роли сторожевых собак. Ротвейлер – настоящий собственник, поэтому лучше не заводить никаких других домашних животных.

5. Немецкая овчарка

5 самых злых пород собак

Эта собака особенно ценится из-за своего развитого интеллекта, наблюдательности и силы. Овчарки помогают искать преступников, находят пакеты с наркотиками, предотвращают теракты. Они легко обучаются различным командам. Но от клыков этой породы пострадало немало людей. Как правило, овчарка не нападает без причины. Из-за неправильной дрессуры были фатальный случаи, когда овчарка загрызала своего же хозяина. Часто во время преследования преступника овчарка наносила ему смертельные укусы. Поэтому каждому дрессировщику следует внимательно подходить к тренировкам.5 самых злых пород собак

Текст: Flytothesky.ru

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