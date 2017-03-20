Возможно, после знакомства со всеми этими подземными городами ваше собственное современное жилище покажется вам слишком скучным и банальным. Кто знает? В любом случае, эти отголоски старины, если не седой древности, преспокойно прячущиеся под нашими ногами, весьма интересны и познавательны. Интересно, а вы смогли бы жить под землей, ну или хотя бы нанести в эти города визит?

1. Деревня Барри-Троглодит (Франция)

Двигайтесь на север из Авиньона, и вы попадете на странный холм, смотрящий на долину Роны. Внутри холма расположены пещеры, когда-то вполне обитаемые и даже густонаселенные. Считается, что в этой пещерной системе с живописным видом люди жили практически с эпохи неолита и вплоть до 20-го века, когда оттуда «съехали» два последних обитателя – пожилая женщина и ее слуга. Все-таки жилье возрастом в 12 тысяч лет – это солидно. Сейчас так не строят.

2. Эдинбургские своды (Шотландия)

Южный мост города, соединяющий две его части, расположенные на холмах, был построен в 1785 году, а под ним проходят многочисленные подвалы и туннели, сначала выделенные под хранилища, но затем в них нашли себе убежище малоимущие слои населения. К концу 19 века эти «квартиры» были заброшены, и фактически их заново обнаружили только в 1985 году. Эдинбургские своды сразу же приобрели дурную славу, и в народе поползли слухи, что они теперь населены призраками.

3. Влохос (Греция)

В течение многих лет на этом холме было крохотное поселение под названием Стронгиловуни, а нынче расположена деревушка Влохос. Именно здесь исследователи из Гётеборгского университета и Шведского института в Афинах обнаружили подземным локатором огромный город (площадь 40 га) с улицами и даже площадью прямо под землей. Существовал он примерно с 500 года до н.э., но через несколько столетий был покинут. Остается только узнать, что это был за таинственный подземный мегаполис.

4. Парижские катакомбы (Франция)

Катакомбы – это место упокоения 6-7 миллионов человек, самый настоящий город мертвых, где начали хоронить еще в 13 веке. В 18 веке парижские наземные кладбища переполнились так, что город начал дурно попахивать, и всех покойников переместили в подземелья, чья протяженность составляет чуть ли не 300 км, и только 1,5 км из них открыты для посещения. Кстати, в 2004 году правоохранители обнаружили, что в части туннелей под Эйфелевой башни кто-то создал подземный кинотеатр, а также мастерскую, столовую и бар.

5. Уилтшир (Англия)

Во время угрозы вполне реальной ядерной войны британское правительство выстроило небольшой комплекс (кодовое название Берлингтон) под городом Уилтшир. Строительство его началось в 1950-х годах, и рассчитан комплекс на полное жизнеобеспечение 4 тысяч человек в течение трех месяцев. В комплексе были предусмотрены больницы, кафе, прачечные, электроподстанции и даже подземное озеро и водоочистные сооружения. Люди официально узнали о Берлингтоне лишь в 2007 году, хотя в народе и до этого ходили слухи о тайном правительственном городе, где якобы проводят эксперименты с телами пришельцев.

6. Подземный город Пекина (Китай)

О возможности ядерной войны беспокоился не только западный мир. В 1969 году по приказу Мао Цзэдуна под Пекином был вырыт подземный город-убежище. Это больше, чем просто серия туннелей, а скорее продуманный и логически выстроенный комплекс с выходами и входами. Многие туннели сейчас залиты водой и забиты грязью, а некоторые – наиболее безопасная их часть – открыты для посетителей. Кстати, в одной из частей туннелей также обитают малоимущие, которые не могут позволить себе надземное жилье.

7. Каппадокия (Турция)

Национальный парк Гёреме и Каппадокия – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это очень загадочное место. Под местностью расположено не менее 36 подземных городов (по некоторым оценкам, их может быть и гораздо больше), относящихся к 8-7 векам до н.э. Город Каймакли, например, все еще используется местными жителями как склад. В нем около ста туннелей с восемью различными уровнями (четыре открыты для экскурсий). Город Деринкую с 11 ярусами – самый крупный, в нем могут поселиться до 20 тысяч человек.

Вся эта система многоуровневых подземных городов предназначалась для жизни людей, которые хотели укрыться от набегов внешних врагов.

8. Суб-Трополис (США)

Суб-Трополис (SubTropolis) – огромный город, существующий под Канзас-Сити, штат Миссури, с 1960-х годов. Он был запланирован как подземный бизнес-комплекс, размещенный в известняковой шахте, и сейчас в Суб-Трополисе расположено около 50 компаний, включая почтовое отделение и национальные архивы. Ежедневно в бизнес-комплексе трудятся почти 2 тысячи сотрудников, а бонусами за работу в таких условиях

служат постоянная температура воздуха, низкая влажность, недорогая аренда и удобная система внутреннего передвижения. Кстати, владельцы недавно пристроили к Суб-Трополису аквапарк и парк аттракционов.

Текст: Flytothesky.ru