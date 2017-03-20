Неправильный режим сна стал одной из самых болезненных проблем человечества. Мы сидим до часу ночи за компьютером, роемся в планшете, строчим сообщения. Мы досматриваем любимое телешоу, не замечая, что за окном уже глубокая ночь. Вот так незаметно мы полностью поменяли ход своих биологических часов.





А утром приходит расплата. Голова категорически отказывается думать. Глаза с трудом открываются. Теплая постель и уютное одеяло кажутся самыми желанными вещами в мире. Будильник настойчиво звенит прямо в ухо, настаивая на пробуждении и громогласно возвещая о начале нового трудового дня. «Ура, наконец-то наступило утро! Я так рад началу нового дня!» Так, наверное, не подумает ни один человек в нашей стране. Сон стал своеобразной ценностью. Вот раньше соль была на вес золота, а теперь сон.

Кроме того, что утренний подъем кажется пыткой, отсутствие нормального режима сна обещает много серьезных проблем со здоровьем. Когда человек спит мало или спит неправильно, он может нахвататься многих неприятностей. Во-первых, это психосоматические расстройства. Когда режим сна нарушен, мы испытываем трудности с запоминанием информации, с концентрацией внимания. Это особенно важно для водителей, операторов, машинистов. Такие проблемы со здоровьем сказываются на качестве работы, а иногда становятся причиной несчастных случаев. Неоднократно причиной аварий на дорогах становилась усталость водителя.

Спать надо правильно. Немаловажно положение тела во время сна. Неправильная поза искажает осанку, провоцирует дополнительную нагрузку на внутренние органы. Популярная поза «лицом в подушку» провоцирует ранние морщины.

Нарушение режима сна снижает иммунитет, ведь организм постепенно истощается. Дело в том, что во время отдыха наши клетки быстрее всего проходят процесс регенерации. Нервная система восстанавливается, а организм избавляется от напряжения. Но если сна мало, то и времени для восстановления сил и энергии тоже в обрез.

Как же научиться правильно спать? Как просыпаться с улыбкой на лице, а не со звериным оскалом и злобой на весь белый свет? Вот несколько простых правил, которые научат правильно спать и чувствовать себя бодро каждое утро.

1. Ложитесь спать так, чтобы до момента пробуждения вы проспали 7-8 часов. Ученые считают, что такой временный промежуток самый оптимальный. Он обеспечивает полное расслабление организма, снимает умственное и нервное напряжение. Когда нужно встать к шести утра, мы ложимся спать в десять вечера. Ни минутой позже. Ведь минута может растянуться на целый час и больше.

2. Выбирайте подушку правильно. Режим сна – это торт, а подушка – вишенка на торте. Эта простая деталь может незаметно для нас самих превратить жизнь в ад. Во-первых, неправильный выбор подушки провоцирует головную боль, чувство разбитости и усталости.

Слишком большая подушка угрожает защемлением межпозвоночных дисков, она сдавливает сосуды и пережимает их. Во-вторых, неправильная подушка может провоцировать кошмарные сновидения, нарушение сна, резкие пробуждения, когда мы просыпаемся в холодном поту. Дело в том, что постоянное напряжение от зажатых позвонков и мышц негативно влияет на нервную систему. Именно она в ответе за общее состояние организма. Подушка должна быть строго по ширине плеча. Некоторые люди вообще отказываются от подушки. Они просто сворачивают обычное банное полотенце в валик и подкладывают его под шею. Но не все так могут заснуть.

Оптимальный вариант – качественная ортопедическая подушка с синтетическим противоаллергенным наполнителем.

3. Пару раз в день проветривайте спальню. Это необходимо для того, чтобы комната наполнилась кислородом. Он необходим для нормального сна и жизнедеятельности организма в общем. Также проветривание снижает жизнеспособность пылевых клещей и вредоносных бактерий.

4. Выбирайте оптимальную позу для сна. Считается, что самая вредная поза – на животе. Она пережимает поясницу, увеличивает давление на внутренние органы. После сна в такой позе может болеть голова и шея, а некоторые отмечают головокружение и общую слабость. Кроме того, косметологи предупреждают, что кожа лица во время сна на животе не получает достаточного количества кислорода. Именно поэтому на ней могут появляться преждевременные морщины, а цвет лица приобретает неприятный землистый оттенок.

Лучше всего спать на спине или на правом боку. Так минимизируется нагрузка на внутренние органы и утром нет ощущения разбитости.

5. Не ешьте жирную и калорийную пищу перед сном. Чрезвычайно трудно заснуть, когда желудок поет дифирамбы, пытаясь справиться с жаренной курицей или куском жирного торта. Лучше воздержитесь от калорийной пищи, ведь желудку потребуется много времени для ее переваривания. После сытного ужина мы не сможем быстро уснуть, а будем переворачиваться часа два с боку на бок, страдая от бессонницы. Но уже на утро царский ужин аукнется синяками под глазами, горечью во рту и желанием поспать еще пару часиков.

Сделайте завтрак (или обед) основным приемом пищи, а вечером побалуйте себя чем-то более легким и менее калорийным. Идеальными для ужина всегда считались каши, йогурт, фрукты и салаты. Лучше не пить на ночь молоко – оно тяжело переваривается.

Если следовать пяти правилам сна, можно навсегда распрощаться с бессонницей, а каждое утро воспринимать как начало нового дня, а не как приговор.

Текст: Flytothesky.ru