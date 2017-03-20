Психологи давно заметили, что определенные части тела могут с большой вероятностью охарактеризовать человека. Мы решили выяснить, о каких особенностях характера могут рассказать стопы человека. Условно их можно разделить три вида. А какая у вас форма стопы?





1. Крестьянская стопа

Стопа, где длина всех пальцев, включая первый или большой палец, почти одинакова и образует прямоугольную форму. Её также называют «крестьянская стопа» (наши извинения всем обладателям прямоугольной стопы!). Обладатель такой крестьянской стопы любит погружаться в размышления и неустанно взвешивает каждое решение, анализируя его плюсы и минусы. Как правило, такие люди очень практичны и надежны, а это значит, что вы смело можете на них полагаться.

2. Греческая стопа

Эту стопу называют огненной или греческой. Её отличительная особенность – это более длинный второй палец он выделяется на фоне остальных пальцев. Такая стопа принадлежит активным и креативным людям, которые с энтузиазмом относятся к новым идеям и к новым знакомствам; они также обладают умением поощрять и мотивировать окружающих. Однако владелец греческой стопы может быть чрезмерно импульсивным, что иногда приводит его к стрессовым состояниям.

3. Римская стопа

Римская стопа обычно у людей с правильной и пропорциональной фигурой. Кроме того, эти люди достаточно открыты и общительны. Они всегда готовы учиться чему-то новому и любят получать впечатления. Чаще всего римская стопа – это отличительная черта заядлых путешественников и людей, которые стремятся открывать для себя новые горизонты.

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Текст: Flytothesky.ru