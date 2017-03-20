Приглашение на первое свидание можно сравнить с авантюрой: ты никогда не знаешь, что из него получится. Свидание — очень волнительное мероприятие. А если парень безумно милый и симпатичный, то волнение может достичь своего апогея.





Мы записываемся к маникюрше, меняем прическу, экстренно садимся на диету, надеясь за день сбросить десять килограммов. Мы сломя голову бежим в магазин, чтобы купить обалденное платье и туфли на умопомрачительных шпильках. Эх, чего только не сделаешь ради симпатяги, с которым хотелось бы провести всю свою жизнь. Девушки зачастую заботятся о своей внешности, приводят себя в порядок, стараясь покрепче влюбить в себя кавалера.

Каждая девушка мечтает об идеальном свидании, чтобы все прошло гладко, как по маслу. Увы, не всегда свидания заканчиваются удачно. Часто девушки портят весь романтичный флер всего лишь несколькими фразами, которые лучше никогда не говорить на первом свидании. Какие же это фразы?

1. «Ты у меня первый» Зачем посвящать парня в эти тонкости? Это первое свидание, а не первый секс. Сегодня вы мило общаетесь, шутите и узнаете побольше друг о друге. Вот так сходу посвящать парня в интимные тайны не стоит. Это может даже отпугнуть потенциального кавалера, ведь девушка автоматически возлагает на него огромный груз ответственности. Иногда парни просто-напросто боятся девственниц. Некоторые девушки умудряются даже козырять своей невинностью, окончательно лишая бедного парня аппетита и желания продолжать знакомство. Все интимное и сокровенное должно обсуждаться в более подходящей обстановке и только после того, как влюбленные узнали друг друга получше.

2. «Я за все заплачу сама!» Некоторые девушки эмансипированы до неприличия. Они даже не замечают, что их независимость зашла слишком далеко. Ярое стремление девушки заплатить за ужин говорит о ее нарочитой самоуверенности и стремлении продемонстрировать свою самодостаточность. Девушка считает, что в таком поведении нет ничего предосудительного. Но парни полагают, что дама просто хочет показаться лучше, чем она есть на самом деле. Влюбленному парню будет приятно поухаживать за любимой девушкой, показать ей свою заботу и признательность. Не унижайте его резким отказом. Будьте мягче и покладистее.

3. «Мой бывший был настоящей сволочью, а ты не такой» Так, ни слова о бывших. Никогда на первом свидании не должно упоминаться имя бывшего парня. Сейчас существуете только вы. И больше никого. Новая любовь – это роза, а бывший – это гусеница. Эти два понятия никогда не должны встречаться. Ни в коем случае не ругайте бывшего парня, не поливайте его грязью, даже если он реально был сволочью. Так потенциальный кавалер может подумать, что вы злопамятная истеричка, которая до сих пор любит бывшего, поэтому и говорит о нем все время. Лучше побольше расспрашивайте парня о его хобби, семье, любимых книгах. Больше слушайте и анализируйте, а не критикуйте бывшего возлюбленного. Думайте о человеке, который сейчас сидит перед вами, наслаждайтесь его обществом и умело поддерживайте разговор.

На первом свидании все очень зыбко и неопределенно. Первая встреча ни к чему не обязывает, это просто разведка. Вы смотрите, подходит ли вам этот человек. Прекрасно, если парень умен, красив и мил. Но одна-единственная неосторожная фраза способна разрушить нежное чувство. Поэтому девушкам не стоит сходу заявлять о своей неискушенности, нарочито подчеркивать свою независимость и унижать бывшего возлюбленного. И тогда первое свидание пройдет без сучка и задоринки, а у отношений может быть счастливое будущее.

Текст: Flytothesky.ru