Достаточно ли у вас уверенности в себе? Если вы постоянно поддаётесь искушению сравнивать себя с окружающими, то наверняка нет. Когда вы видите достижения, таланты или способности другого человека, то вам сразу приходят на ум собственные недостатки, и это причиняет вам дискомфорт. В результате ваша самооценка страдает, а вы ощущаете себя обыкновенной посредственностью. Что делать и как с этим эффективно бороться?





1. Почему практика сравнивания непродуктивна и разрушительна

Если вы хотите решительно покончить с этой разрушительной привычкой, признайте то, что на Земле всегда будет существовать кто-то, кто лучше и успешнее, чем вы, но ваше личное место под солнцем никак не связано с чьей-либо ещё жизнью. Постоянное сравнение не только вгоняет вас в тоску и уныние, но и заставляет испытывать некоторую враждебность по отношению к другим счастливчикам. Поскольку вы чувствуете себя неуверенно, вам становится необходимо хвастаться своими достижениями, чтобы придать себе вес, но такие люди, как правило, непопулярны, потому что в них чувствуется фальшь и наигранность. А ещё неуверенность может привести к социальной «дедовщине». Если вы не любите себя, то подсознательно будете унижать и обижать тех, кто ещё слабее, чтобы повысить свою самооценку. Неприглядный портрет, не правда ли?

2. Осознание

Как перестать сравнивать себя с условными «соперниками»? Ведь это зачастую происходит неосознанно. Работать над собой придётся долго, а начать нужно именно с осознания. Когда вы ловите себя на сравнивании собственных достижений с чужими успехами, признайте это. Признайте, что вы это опять сделали. Напомните себе, что процесс этот не несёт в себе ничего хорошего и его нужно научиться контролировать. Продолжайте напоминать себе о том, что у вас есть и чем можно гордиться. Делайте это каждый раз, когда вы ловите себя на неосознанном сравнивании.

3. Сосредоточьтесь на своих достоинствах

Вы испытаете значительное облегчение, если начнёте делать акцент на своих сильных сторонах, а не сосредотачиваться на слабостях. Когда вы придёте к пониманию того, что вы можете быть просто хорошим человеком (специалистом, другом, партнёром), а не исключительным и лучшим из лучших, то ваши шансы на успех начнут возрастать. Проанализируйте свои сильные стороны и положительные качества и оцените, чего они стоят в этой жизни. Если вы не можете распознать собственные таланты без сравнения, то вы потеряете желание и стремление чего-то упорно добиваться.

4. Испытывайте признательность и благодарность

Каждое утро просыпайтесь с чувством признательности и благодарности. Когда это войдёт в привычку, вы начнёте понимать, почему всяческие сравнения бессмысленны и бесполезны. Попробуйте установить традицию праздновать (пусть очень скромно) свои достижения, маленькие успехи и победы, а также постоянно развивать свои таланты и способности и использовать их в ваших интересах.

5. Признавайте свои недостатки

На уровне здравого смысла почти все знают, что совершенства не существует. Тем не менее, на эмоциональном уровне осознание того, что вы совсем не безупречны, может причинить вам реальный дискомфорт. Для собственного спокойствия и душевного равновесия, стоит научиться принимать тот факт, что вы несовершенны. Нет, не нужно прекращать стремиться к лучшему или отказываться от попыток добиться успеха. Просто если вы стремитесь в обязательном порядке выглядеть идеальным человеком, то вас ждёт огромное разочарование.

6. Будьте довольны тем, что имеете

Крупные компании и корпорации точно знают, как использовать средства массовой информации для того, чтобы сыграть на чувстве разочарования, которое испытывают люди, когда они проводят сравнение себя с другими. Они выпускают рекламу, чтобы убедить потребителей в том, что их ждёт успех и радость в случае покупки того или иного продукта. Человек, который попался на крючок разумной рекламы, всегда будет хотеть большего, но так и не сможет стать полностью довольным в своей постоянной погоне за «счастливыми» товарами. Если у вас есть дом, одежда, пища и родные люди, то у вас уже есть всё, что нужно человеку. Всё остальное является просто подарком судьбы, а не насущной необходимостью.

Текст: Flytothesky.ru