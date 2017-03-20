Довольно часто случается, мы становимся невольными заложниками конфликтной ситуации. Например, близкий или значимый для нас человек пытается вызвать нас на арену конфликта, чтобы задеть за живое, высказать накипевшие претензии или просто отыграться за плохое настроение. Как быть? Отвечать грубостью на грубость глупо. Промолчав, рискуете посеять в душе разрушительное чувство обиды. Как и припомнить партнеру его вину в самый неподходящий момент – тоже не лучший вариант.





Чтобы не доводить острую ситуацию до скандала с битьем посуды, не накручивать и без того расшатанные нервы, предлагаем использовать следующие наши советы. Данный алгоритм разрешения конфликта сохранит здоровье и поможет прийти к выгодному консенсусу.

10 правил в конфликте, которые помогут разрешить спор

1. Дайте человеку время, чтобы «выпустить пар»

Сложно разговаривать на равных с тем, кто крайне раздражен и даже агрессивен. В такой ситуации лучше дать партнеру время выговориться, дабы он выплеснул свой «взрыв» и немного успокоился. В состоянии аффекта тяжело управлять мыслями и эмоциями, постарайтесь просто переждать бурю, представив вокруг себя воображаемый щит.

2. Попросите оппонента следовать логике фактов

Часто человек, который затевает конфликт, не только не думает, о чем говорит, но апеллирует к своим догадкам. Выслушивая его претензии, задайте наводящий вопрос о том, насколько недовольство обосновано? Это реальный факт или просто мнение, взятое из головы? Принимайте во внимание только объективные аргументы.

3. Сделайте неожиданный выпад, чтобы сбить волну агрессии

Если нескончаемый поток брани трудно остановить, попробуйте зайти с другого хода – сделайте партнеру неожиданный комплимент, попросите совета или вообще заговорите о чем-нибудь нейтральном, что вас обоих связывает. Эффект неожиданности поможет включить у оппонента осознанность, перебросит с отрицательной волны на положительную.

4. Постарайтесь акцентировать на своих чувствах, а не оценках

Часто мы допускаем ошибку, пытаясь интерпретировать личность партнера с негативной стороны, указывая на промахи. Например, «ты глупый» или «прекрати кричать, истеричка». Такие замечания только распаляют ссору. Правильнее будет указать не на недостатки другого, но на свои собственные чувства: «меня огорчает такая манера разговора», «я чувствую себя использованным».

5. Начните искать варианты решения проблемы

Какими бы сильными не были эмоции, не позволяйте им отвлекать вас от главного – поиска конечного решения. Найдите яблоко раздора и предложите партнеру поискать выходы из сложившейся ситуации вместе. Не нужно разводить балаган на тему, кто прав, а кто виноват. Сконцентрируйте усилия на результате, ищите решение, которое устроит обе стороны.

6. Оставьте партнеру право «сохранить лицо»

Если на вас идут с боевым мечом и без зазрения совести задевают самое наболевшее, не видитесь на провокации. Наиболее глупое, что можно сделать, – начать агрессией отвечать на агрессию, а то и вообще сойти до личных оскорблений. Не опускайтесь до уровня обезьяны, сохраняйте в себе человечность. Не задевайте достоинство партнера ни гнилым словом, ни бездумным поступком.

7. Используйте тактику «зеркала»

Чтобы показать человеку, что его претензии были услышаны, а к словам проявили должную порцию внимания, постарайтесь полностью отзеркалить речь партнера. Например: «Я вас правильно поняла? Вы хотите убедиться, что…» Данное перефразирование претензий из собственных уст наглядно продемонстрирует, что к оппоненту относятся с уважением, а суть обиды ясна.

8. Чувствуете вину? Смело ее признайте

Только сильный и психологически зрелый человек может признать свою вину и тут же извиниться перед оппонентом. Мало того, что такое поведение вызывает уважение, так еще и обезоруживает противника, ведь больше незачем что-то кому-то доказывать, вы приняли вину на себя. Остается восхититься вашей смелостью и все-таки найти решение проблемы.

9. Попробуйте замолчать первым

Бывает, тяжело себя сдержать, мы сами не замечаем, как вовлекаемся в эмоциональную перепалку. Но как только удастся осознать, что вас втянули в конфликт, остановитесь и замолчите. Не пытайтесь перекричать оппонента, не требуйте его замолчать в ответ, начните с себя. Дайте человеку выговориться, при этом будьте максимально вежливы, чтобы ваш вид не кричал о вызове или издевке.

10. Вернитесь к разговору, когда партнер остынет

Не нужно думать, что победитель – тот, кто сказал последнее слово. Победа – это умение вовремя взять под контроль свои эмоции, включить осознанность. Ваше спокойствие приняли за капитуляцию? И пусть. Главное, не давать разгона для ссоры, не подпитывать почву очередной порцией злобы. Найти решение можно и позже, когда партнер остынет и станет способен рассуждать логически.

Чтобы ни происходило во время конфликта, старайтесь не разрушить отношений. Сохраняйте дистанцию, показывайте свое уважение и не задевайте слабых сторон человека, тогда прийти к консенсусу будет проще. Берегите отношения!

Текст: Flytothesky.ru