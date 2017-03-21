Какими бы белыми и пушистыми мы ни казались окружающим, во время назревающего конфликта каждый может превратиться из нежного и покладистого котенка в грозного льва. Хотите знать, как знаки зодиака ведут себя во время ссоры?





Овны — это настоящие агрессоры. Чтобы окружающие увидели Овна в гневе, совсем не обязательно разжигать масштабный конфликт. Достаточно только сделать Овну замечание или отказаться играть по его правилам. Буря эмоций и негодования в ваш адрес гарантированы.

Обычно Тельцы достаточно сдержаны в высказываниях и эмоционально устойчивы. Со стороны может даже показаться, что они слегка равнодушны к происходящему, но на самом деле это не так. Тельцы всегда стараются обходить конфликты стороной и по возможности улаживают их деликатно. Но если Тельцу не дали высказаться и незаслуженно его обвинили, стоит быть готовым к разразившемуся вулкану. Тельцы в гневе страшны и непредсказуемы.

Близнецы, как правило, натуры двойственные. Понять, как они поведут себя в той или иной ситуации, не всегда просто. Сегодня они могут во время ссоры вести себя отчужденно и немного равнодушно, а в следующий раз конфликт с ними может перерасти в горячую словесную перепалку с использованием бранных и колких слов в ваш адрес.

Рак – это, пожалуй, один из наименее конфликтных знаков зодиака. Они редко становятся зачинщиками скандалов. Но если ссора все-таки состоялась, любой Рак воспримет ее болезненно. Сначала он постарается донести свою точку зрения, а если его не услышат, он уйдет в себя и будет там находиться до тех пор, пока обидчик не придет к нему с миром.

Лев – это самый яростный и дерзкий знак зодиака. Во время ссоры со Львом обидчика всегда ждет поток колких и обидных высказываний в его адрес, порой несправедливых. Но не стоит думать, что Лев на самом деле так оценивает обидчика. Просто в момент гнева он абсолютно не умеет себя контролировать и старается выглядеть как можно более хамоватым и дерзким.

Терпеливые и сдержанные Девы вряд ли будут во время назревшего конфликта возмущаться или оправдываться. Скорее всего, они просто предложат оппоненту остаться каждому при своем мнении и закрыть спор. Если же вторая сторона не примет предложения, Дева будет возмущаться внутренне и потихоньку накапливать негатив и обиду. Если конфликт не решится, Дева, в конечном счете, предпочтет развернуться и спокойно уйти.

Весы – это довольно миролюбивый и неконфликтный знак зодиака. Они редко вступают в споры и никогда не становятся зачинщиками конфликтов. Для них важно всегда находиться в гармонии с собой и с окружающими, поэтому в любой ссоре Весы стараются улыбаться и одобрительно кивать, даже если они не согласны с оппонентом.

Скорпионов не просто так считают одним из самых сложных знаков зодиака. Если вы однажды перейдете ему дорогу, будьте готовы к тому, что для него вы навсегда останетесь в черном списке. Скорпионы никогда не прощают и часто мстят обидчику. В ссоре они могут вести себя сдержанно, а в голове выстраивать коварные планы. Иногда из уст Скорпиона можно услышать колкие и обидные слова в свой адрес.

Стрельцы, словно зажигалки, вспыхивают во время ссоры, молниеносно выливают на обидчика весь негатив, который у них накопился в голове и уже через 5 минут готовы возобновить с ним дружеские отношения. Стрельцы не любят долго обижаться, поэтому без проблем могут первыми пойти на примирение.

Козероги редко вступают в конфликт первыми. У них на это слишком мало времени. Если у Козерога все же состоялась ссора, они долго будут ходить с недовольным видом и что-то бормотать себе под нос. Не стоит ждать, что Козерог придет просить прощения первым. Скорее всего, он просто переключится с конфликта на более важные дела и постепенно о нем забудет.

В любом конфликте Водолей обычно придерживается здравого смысла. Но если оппонент не принимает аргументированных доводов Водолея, то второй старается абстрагироваться и постепенно замять ссору. Вполне возможно, что Водолей спустя некоторое время после ссоры сделает вид, что ничего не произошло.

Рыбы – это тот знак зодиака, который привык впадать из крайности в крайность. Очень сложно предугадать, как именно Рыбы отреагируют на очередной конфликт. Сегодня они могут разгневаться и обрушить на вас поток негатива, а в следующий раз они слезно будут утверждать, какие они несчастные.

Текст: Flytothesky.ru