О вкусах не спорят. А тем более не спорят о музыкальном вкусе, ведь он индивидуален и зависит от характера, настроения, увлечений… А зависят ли наши предпочтения в музыке от возраста?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Угадываем ваш возраст, основываясь на музыкальном вкусе О вкусах не спорят. А тем более не спорят о музыкальном вкусе, ведь он индивидуален и зависит от характера, настроения, увлечений… А зависят ли наши предпочтения...