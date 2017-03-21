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Тест: Угадываем ваш возраст, основываясь на музыкальном вкусе
22.03.2017 09:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
О вкусах не спорят. А тем более не спорят о музыкальном вкусе, ведь он индивидуален и зависит от характера, настроения, увлечений… А зависят ли наши предпочтения в музыке от возраста?
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О вкусах не спорят. А тем более не спорят о музыкальном вкусе, ведь он индивидуален и зависит от характера, настроения, увлечений… А зависят ли наши предпочтения...
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