Все, что нас окружает, направлено на то, чтобы завладеть нашим вниманием. Ссылки в интернете призывают перейти на какой-то сайт, новые приложения в смартфоне отнимают время. Мы ежечасно слышим «заманивающее и агрессивное пение сирен» и поддаемся ему чаще, чем хотелось бы.

Воры-карманники хорошо знают, что для того, чтобы украсть кошелек, надо отвлечь внимание. Человек теряет концентрацию, и его легко «обчистить». Точно так же мы «обчищаем» самих себя, когда отвлекаемся и неправильно распределяем время .





Что мешает концентрации?

Серьезные болезни, такие как «синдром дефицита внимания», рассматривать не будем. Они являются результатом нарушения работы мозга, и их лечат медикаментами.

Одной из главных причин неспособности сконцентрироваться является беспокойство. С ним трудно бороться, но для него тоже можно выделить время.

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что если мы склонны переживать из-за финансовых неурядиц или других проблем, надо отвести для этого специальное время. Представьте, что в вашем расписании появится пункт:

20-00 – начать расстраиваться;

20-30 – прекратить расстраиваться.

Звучит странно, но действует. Суть в том, что мы осознаем свое право на беспокойство, «принимаем» его, но не даем ему отвлекать нас от насущной задачи. Как только оно приходит «не по расписанию», мы мягко, но настойчиво «отодвигаем» его на второй план. У нас еще будет время подумать о своих заботах, а пока есть другие дела.

Распределяйте время мудро. Каждый знает, в какое время суток чувствует себя наиболее энергичным. Именно на эти часы надо планировать самую сложную, творческую работу. Остальное время прекрасно подходит для рутины, частью которой может быть и беспокойство.





В современном мире у нас есть два пути: или мы контролируем среду, или она будет контролировать нас. Если человек умеет отметать отвлекающие факторы, его производительность вырастает в разы. Тот, кто научится концентрироваться на одной задаче, будет править миром. Остальные могут по 216 раз проверять электронную почту и каждый час писать в Твиттер.

Текст: Flytothesky.ru