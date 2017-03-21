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Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

22.03.2017 13:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все любят котиков. Конечно, сейчас на дворе не 2012 год, когда одно только присутствие в кадре милого питомца гарантировало кучу лайков и умилительных комментариев. Но владельцы этого Instagram-аккаунта пошли дальше и совместили две страсти всех женщин. Горячие парни отлично дополняют котят. Или наоборот? Это уже не имеет большого значения, ведь мы видим отличный результат: каждая фотография набирает больше 5000 лайков.Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Все любят котиков. Конечно, сейчас на дворе не 2012 год, когда одно только присутствие в кадре милого питомца гарантировало кучу лайков и умилительных комментариев....

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