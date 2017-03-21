|
Горячие парни с котятами — лучший Instagram, который вы когда-либо видели
22.03.2017 13:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все любят котиков. Конечно, сейчас на дворе не 2012 год, когда одно только присутствие в кадре милого питомца гарантировало кучу лайков и умилительных комментариев. Но владельцы
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все любят котиков. Конечно, сейчас на дворе не 2012 год, когда одно только присутствие в кадре милого питомца гарантировало кучу лайков и умилительных комментариев....
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии