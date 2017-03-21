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30 явлений природы, в существование которых сложно поверить
22.03.2017 12:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наша планета намного причудливей, чем вы можете вообразить!
1. Грязевые грозы, также известные как вулканические молнии. Возникают, когда молния появляется в вулканическом шлейфе.
Фото: mrietze.com
Проявления такой грозы выглядят, словно врата ада!
Фото: Carlos Gutierrez/UPI Photo/Landov
2. Хотя, погодите! Вот же Врата ада – в Туркменистане. Вспыхнувший из-за неловких действий исследователей в 1971 году пожар на газовой шахте до сих пор пылает… Вот незадача!
Фото: Creative Commons
3. Огнеопасные ледяные пузыри. Попавшие в ледяную ловушку озера Абрахам пузыри метана. Чудо находится в канадской провинции Альберта.
Фото: Getty Images
4. Молнии Кататумбо. Сверкающие вспышки над водой возникают в течение 140-160 ночей в году, десяти часов за ночь и до 280 раз за один час.
Фото: Creative Commons
5. Красные крабы Острова Рождества. Каждый год около 43 миллионов сухопутных крабов, обитающих на небольшом острове неподалеку от Австралии, массово перемещается к берегу океана с целью отложить яйца.
Фото: Barcroft Media
Местные власти распоряжаются перекрыть большинство дорог острова, чтобы не создавать препятствий миграции. Как правило, это событие продолжается не менее недели.
Фото: Creative Commons
6. Миграция бабочек-монархов. Поздним летом на всей протяженности от Канады и США до Мексики можно заметить ярких бабочек-монархов.
Фото: Creative Commons
Ежегодно, покрывая тысячи километров, их плотные стаи оживленно перемещаются в сторону юга. Ни одна из особей не возвращается из путешествия, но самки на протяжении всего пути миграции откладывают яйца, из которых появляются следующие поколения бабочек.
Фото: wikimedia.org
7. Сюрреалистичные паутины. В окрестностях города Вага-Ваг, что в Австралии, тысячи пауков покрывают поля плотным слоем своей паутины. Таким образом членистоногие спасаются от смывающих все на своем пути наводнений.
Фото: Reuters / Daniel Munoz
8. «Волшебные круги» в Намибии. Исследователи загадочного феномена предполагают, что оно является делом «рук» песочных термитов.
Фото: Norbert Juergens/University of Hamburg
9. Подводные круги на полях. У побережья Японии стараниями ловких самцов местных иглобрюхих рыб создаются идеально ровные круги с ажурными краями. Эти произведения искусства призваны очаровать и привлечь самок.
Фото: ookatayouji.amaminchu.com
10. Шарообразные валуны Новой Зеландии. Под воздействием эрозии из аргиллитовых пород берега наружу выходят валуны с правильными округлыми очертаниями.
Фото: Creative Commons
11. Великая Синяя Дыра. Исполинская подводная карстовая воронка у берегов Белиза имеет диаметр более 300 метров и глубину в 124 метра.
Фото: wikimedia.org
12. Черное Солнце. В некоторых районах Великобритании середина зимы окрашивается необычным действом в предзакатные минуты. До 50 тысяч скворцов сбиваются в небе в огромные щебечущие стаи. Это явление также получило название «ропот».
Фото: Creative Commons
13. Ход сардин. С мая по июль косяки из миллиардов сардин двигаются на север вдоль восточного берега Южной Африки. Такое изобилие рыбы вызывает невероятный ажиотаж у обитающих на побережье хищников.
Фото: Creative Commons
14. Мостовая гигантов. В результате извержения древнего вулкана в Северной Ирландии возникла местность, покрытая 40 тысячами плотно прилегающих друг к другу базальтовых столбов.
Фото: Creative Commons
15. Движущиеся камни Долины Смерти. В безлюдной американской долине происходит уникальное геологическое явление: обломки скал без посторонней помощи перемещаются по гладкой почве, оставляя за собой длинные следы.
Фото: Creative Commons
16. Приливные валы. В Бразилии, на Амазонке и в Англии, на Северне к берегу порой приходят особые виды волн. Передний край прилива в таком случае формирует противостоящие потоки, перемещающиеся навстречу течению поверх основного водного массива.
Фото: Getty Images
17. Цветущая пустыня. В годы, когда дожди в Чили оказываются более обильными, чем обычно, пустыня Атакама покрывается цветами и травами. Но как правило, норма осадков в этой местности составляет менее, чем 12 мм за год…
Фото: Creative Commons
18. Окологоризонтальная дуга, ошибочно зовущаяся в народе «Огненная радуга». Оптическое явление в верхних слоях перистых облаков. В небе возникает ореол сияния пластинчатых ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
Фото: Creative Commons
19. Лентикулярное облако над горой Олимп. В тропосфере формируются неподвижные облака в форме огромной линзы.
Фото: reddit.com
20. Вымеобразные облака. Удивительная ячеистая форма облаков в небе, напоминающая скопление упругих мешков.
Фото: Creative Commons
21. Полярные стратосферные облака, зовущиеся также перламутровыми, поскольку изумительные переливы на их поверхности создают радужно-жемчужные оттенки.
Фото: wikimedia.org
22. Undulatus asperatus или шероховато-бугристые волны. Этот тип облаков, имеющих довольно мистический образ, был внесен в классификацию сравнительно недавно по решению главы общества исследователей облаков. С 1951 года это первое дополнение перечня их разновидностей.
Фото: Creative Commons
23. Танзанийское озеро Натрон. Соленое озеро, которое питают горячие источники, является единственным местом постоянного размножения малого фламинго.
Фото: amazingstuff.co.uk
В Восточной Африке именно это озеро находят достаточно комфортным для себя 2,5 миллиона редких птиц. К сожалению, в последние годы популяция фламинго понесла значительные потери из-за загрязнения тяжелыми металлами. Промышленная компания Tata Chemicals является источником поступающей в воду кальцинированной соды.
Фото: Creative Commons
24. Пятнистое озеро. Канадское озеро Клилук – величайший мировой резерв сульфата магния, кальция и натрия.
Фото: Creative Commons
25. Биолюминесцентные волны на мальдивских пляжах. Некоторые виды фитопланктона обладают способностью к люминесценции. Прибиваемые к берегу, маленькие создания начинают светиться, когда их химическая энергия переходит в световую под воздействием волн.
Фото: Doug Perrine/Barcroft Media/Landov
26. Красный прилив = биолюминесцентные динофлагелляты+благоприятные условия. Высокая концентрация этих морских водорослей заставляет воды «цвести», придавая им буро-красноватый оттенок.
Фото: Creative Commons
27. Световые (солнечные) столбы. Отражаясь в солнечном или лунном свете, взвешенные в атмосфере кристаллы льда создают удивительное оптическое явление: яркие вертикальные полосы в небе.
Эти сияющие образы часто служат причиной многих свидетельств посещения НЛО.
Фото: wikimedia.org
28. Радужные эвкалипты. Сброшенная в разное время поверхностная эвкалиптовая кора обнажает свежие участки ствола дерева. По-разному созревая и темнея, эти участки обнаруживают совершенно отличные друг от друга яркие оттенки. Каждый кусочек ствола последовательно приобретает синий, фиолетовый, оранжевый, а затем – темно-бордовый цвет.
Фото: Creative Commons
29. Замороженные цветы. На спокойных водах озер и морей, когда поверхность только-только схватывается легкой коркой льда, в условиях резких похолоданий (около – 22 С) возникают кристаллы свежего льда дивной формы.
Фото: igert.org/Jeff Bowman
30. Снежные трубы. В Антарктике, на горе Эребус, действует самый южный активный вулкан на Земле.
Фото: imgur.com
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Наша планета намного причудливей, чем вы можете вообразить! 1. Грязевые грозы, также известные как вулканические молнии. Возникают, когда молния появляется...
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