Наша планета намного причудливей, чем вы можете вообразить!‎

‎1. Грязевые грозы, также известные как вулканические молнии. Возникают, когда молния ‎появляется в вулканическом шлейфе.



Фото: mrietze.com

Проявления такой грозы выглядят, словно врата ада!‎



Фото: Carlos Gutierrez/UPI Photo/Landov

‎2. Хотя, погодите! Вот же Врата ада – в Туркменистане. Вспыхнувший из-за неловких действий ‎исследователей в 1971 году пожар на газовой шахте до сих пор пылает… Вот незадача!



Фото: Creative Commons

‎3. Огнеопасные ледяные пузыри. Попавшие в ледяную ловушку озера Абрахам пузыри метана. ‎Чудо находится в канадской провинции Альберта.‎



Фото: Getty Images

‎4. Молнии Кататумбо. Сверкающие вспышки над водой возникают в течение 140-160 ночей в ‎году, десяти часов за ночь и до 280 раз за один час.‎



Фото: Creative Commons

‎5. Красные крабы Острова Рождества. Каждый год около 43 миллионов сухопутных крабов, ‎обитающих на небольшом острове неподалеку от Австралии, массово перемещается к берегу ‎океана с целью отложить яйца.



Фото: Barcroft Media

Местные власти распоряжаются перекрыть большинство дорог ‎острова, чтобы не создавать препятствий миграции. Как правило, это событие продолжается не ‎менее недели.‎



Фото: Creative Commons

‎6. Миграция бабочек-монархов. Поздним летом на всей протяженности ‎от Канады и США до Мексики можно заметить ярких бабочек-монархов.



Фото: Creative Commons

Ежегодно, покрывая ‎тысячи километров, их плотные стаи оживленно перемещаются в сторону юга. Ни одна из ‎особей не возвращается из путешествия, но самки на протяжении всего пути миграции ‎откладывают яйца, из которых появляются следующие поколения бабочек.‎



Фото: wikimedia.org

‎7. Сюрреалистичные паутины. В окрестностях города Вага-Ваг, что в Австралии, тысячи пауков ‎покрывают поля плотным слоем своей паутины. Таким образом членистоногие спасаются от ‎смывающих все на своем пути наводнений.‎



Фото: Reuters / Daniel Munoz

‎8. «Волшебные круги» в Намибии. Исследователи загадочного феномена предполагают, что оно ‎является делом «рук» песочных термитов.‎



Фото: Norbert Juergens/University of Hamburg

‎9. Подводные круги на полях. У побережья Японии стараниями ловких самцов местных ‎иглобрюхих рыб создаются идеально ровные круги с ажурными краями. Эти произведения ‎искусства призваны очаровать и привлечь самок.‎



Фото: ookatayouji.amaminchu.com

‎10. Шарообразные валуны Новой Зеландии. Под воздействием эрозии из аргиллитовых пород ‎берега наружу выходят валуны с правильными округлыми очертаниями.‎



Фото: Creative Commons

‎11. Великая Синяя Дыра. Исполинская подводная карстовая воронка у берегов Белиза имеет ‎диаметр более 300 метров и глубину в 124 метра.‎



Фото: wikimedia.org

‎12. Черное Солнце. В некоторых районах Великобритании середина зимы окрашивается ‎необычным действом в предзакатные минуты. До 50 тысяч скворцов сбиваются в небе в ‎огромные щебечущие стаи. Это явление также получило название «ропот».‎



Фото: Creative Commons

‎13. Ход сардин. С мая по июль косяки из миллиардов сардин двигаются на север вдоль ‎восточного берега Южной Африки. Такое изобилие рыбы вызывает невероятный ажиотаж у ‎обитающих на побережье хищников.‎



Фото: Creative Commons

‎14. Мостовая гигантов. В результате извержения древнего вулкана в Северной Ирландии ‎возникла местность, покрытая 40 тысячами плотно прилегающих друг к другу базальтовых ‎столбов. ‎



Фото: Creative Commons

‎15. Движущиеся камни Долины Смерти. В безлюдной американской долине происходит ‎уникальное геологическое явление: обломки скал без посторонней помощи перемещаются по ‎гладкой почве, оставляя за собой длинные следы. ‎



Фото: Creative Commons

‎16. Приливные валы. В Бразилии, на Амазонке и в Англии, на Северне к берегу порой приходят ‎особые виды волн. Передний край прилива в таком случае формирует противостоящие потоки, ‎перемещающиеся навстречу течению поверх основного водного массива.‎



Фото: Getty Images

‎17. Цветущая пустыня. В годы, когда дожди в Чили оказываются более обильными, чем обычно, ‎пустыня Атакама покрывается цветами и травами. Но как правило, норма осадков в этой ‎местности составляет менее, чем 12 мм за год…‎



Фото: Creative Commons

‎18. Окологоризонтальная дуга, ошибочно зовущаяся в народе «Огненная радуга». Оптическое ‎явление в верхних слоях перистых облаков. В небе возникает ореол сияния пластинчатых ‎ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.‎



Фото: Creative Commons

‎19. Лентикулярное облако над горой Олимп. В тропосфере формируются неподвижные облака в ‎форме огромной линзы.



Фото: reddit.com

‎20. Вымеобразные облака. Удивительная ячеистая форма облаков в небе, напоминающая ‎скопление упругих мешков.



Фото: Creative Commons

‎21. Полярные стратосферные облака, зовущиеся также перламутровыми, поскольку ‎изумительные переливы на их поверхности создают радужно-жемчужные оттенки.‎



Фото: wikimedia.org

‎22. Undulatus asperatus или шероховато-бугристые волны. Этот тип облаков, имеющих довольно ‎мистический образ, был внесен в классификацию сравнительно недавно по решению главы ‎общества исследователей облаков. С 1951 года это первое дополнение перечня их ‎разновидностей.‎



Фото: Creative Commons

‎23. Танзанийское озеро Натрон. Соленое озеро, которое питают горячие источники, является ‎единственным местом постоянного размножения малого фламинго.



Фото: amazingstuff.co.uk

В Восточной Африке ‎именно это озеро находят достаточно комфортным для себя 2,5 миллиона редких птиц. К ‎сожалению, в последние годы популяция фламинго понесла значительные потери из-за ‎загрязнения тяжелыми металлами. Промышленная компания Tata Chemicals является ‎источником поступающей в воду кальцинированной соды.‎



Фото: Creative Commons

‎24. Пятнистое озеро. Канадское озеро Клилук – величайший мировой резерв сульфата магния, ‎кальция и натрия.‎



Фото: Creative Commons

‎25. Биолюминесцентные волны на мальдивских пляжах. Некоторые виды фитопланктона ‎обладают способностью к люминесценции. Прибиваемые к берегу, маленькие создания ‎начинают светиться, когда их химическая энергия переходит в световую под воздействием волн.‎



Фото: Doug Perrine/Barcroft Media/Landov

‎26. Красный прилив = биолюминесцентные динофлагелляты+благоприятные условия. Высокая ‎концентрация этих морских водорослей заставляет воды «цвести», придавая им буро-‎красноватый оттенок.‎



Фото: Creative Commons

‎27. Световые (солнечные) столбы. Отражаясь в солнечном или лунном свете, взвешенные в ‎атмосфере кристаллы льда создают удивительное оптическое явление: яркие вертикальные ‎полосы в небе.





Эти сияющие образы часто служат причиной многих свидетельств ‎посещения НЛО.‎



Фото: wikimedia.org

‎28. Радужные эвкалипты. Сброшенная в разное время поверхностная ‎эвкалиптовая кора обнажает свежие участки ствола дерева. По-разному созревая и темнея, эти ‎участки обнаруживают совершенно отличные друг от друга яркие оттенки. Каждый кусочек ‎ствола последовательно приобретает синий, фиолетовый, оранжевый, а затем – темно-‎бордовый цвет.‎



Фото: Creative Commons

‎29. Замороженные цветы. На спокойных водах озер и морей, когда поверхность только-только ‎схватывается легкой коркой льда, в условиях резких похолоданий (около – 22 С) возникают ‎кристаллы свежего льда дивной формы.‎



Фото: igert.org/Jeff Bowman

‎30. Снежные трубы. В Антарктике, на горе Эребус, действует самый южный активный вулкан на ‎Земле.‎



Фото: imgur.com

Текст: Flytothesky.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ‎30 явлений природы, в существование которых сложно поверить Наша планета намного причудливей, чем вы можете вообразить!‎ ‎1. Грязевые грозы, также известные как вулканические молнии. Возникают, когда молния ‎появляется...

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста